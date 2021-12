Nossa Senhora da Conceição: confira programação de homenagens à padroeira da Bahia

A padroeira do estado da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, será homenageada na Basílica Santuário dedicada a ela, localizada no bairro do Comércio. A abertura dos festejos começará com missas às 4h, 5h, 6h, 7h30, 12h, 14h e 17h. Esta última é chamada de Missa da Amizade, onde todos os fiéis que colaboram com a festa participarão.

O ápice das homenagens a imaculada conceição será na missa solene, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h30, seguida de Coroação Canônica.