Nova função de “respostas rápidas” para o WhatsApp é lançada

Empresas que vendem produtos ou serviços que utilizam o WhatsApp Business precisam conferir a mais nova funcionalidade do mensageiro. Em breve, será lançada a opção de mensagens rápidas para o atendimento ao cliente.

O novo atalho permitirá que as respostas possam ser enviadas de forma rápida, adiantando a conversa com o cliente. A intenção é tornar a versão profissional do WhatsApp mais popular, permitindo a utilização por vários públicos.

Após o período de testes, o novo recurso deve ser disponibilizado para todos os usuários do mensageiro Business. No momento, a ferramenta está sendo testada e ainda desenvolvida somente na versão Beta.

A nova funcionalidade conta com o Quick Replies, que permite fazer o reaproveitamento de mensagens enviadas com recorrência. O atalho pode ser encontrado no menu de compartilhamento nos chats da plataforma.

Na prática, ao digitar o comando “/” em uma determinada conversa, anteriormente, aparecia uma lista com mensagens frequentes. Agora, bastará abrir o menu e clicar no um ícone de sinal de energia ou raio com o nome “Quick Replies” para acessar a novidade de respostas mais rápidas.

Vale ressaltar que a nova ferramenta foi adiantada pelo Webetainfo, site especializado em divulgar os possíveis lançamentos do WhatsApp.

Saiba como remover o nome para que os contatos não visualizem

Usuários do WhatsApp que desejarem podem remover o seu nome da plataforma. Desta forma, é possível impedir que alguém te reconheça por meio dele. O recurso que possibilita esta ação não é oficial, mas é bem simples e pode ser usado em aparelhos Android e iOS.

Todavia, vale ressaltar que a ferramenta não permite que o usuário deixe o campo do nome em branco. Devido a isto, o truque é inserir um caráter especial em branco, isso fará com que nada apareça na opção.

Veja a seguir como usar esta dica e omitir o seu nome no WhatsApp:

Copie este caractere unicode (sem as aspas): “?”; Abra WhatsApp e acesse as “Configurações”; Toque no seu perfil para iniciar a edição; Feito isto, apague todo o nome; Clique sobre a área do nome e aperte em “Colar”; Por fim, aperte em “OK” e confirme a alteração; Pronto! Seu nome não será visualizado.