Nova interface para opção de fotos e vídeos no WhatsApp; veja como vai ficar

Usuários do WhatsApp conseguem mandar fotos e vídeos diretamente pela plataforma. Além da opção de escolher os arquivos de mídia do própria aparelho, é possível tirar uma foto ou gravar um vídeo em tempo real pelo ícone de câmara no chat.

No entanto, alguns usuários reclamam que a distribuição dos recursos de apoio ao abrir a câmara é confusa. Muitos dizem que esta interface não é intuitiva ou prática na hora de enviar uma foto ou vídeo.

Neste sentido, de acordo com informações do portal WABetaInfo, o WhatsApp fará mudanças nessa configuração. A nova tela de câmara interna da plataforma será mais simples e minimalista, como na mesma opção para stories do Instagram.

Segundo o site, o botão de flash pode ser migrado para o topo direito da tela e, ao invés do carrossel da galeria, será possível acessar as imagens do aparelho por meio de ícone à esquerda inferior da tela.

Todavia, ainda não há previsão de lançamento das mudanças para o público geral, visto que antes disso acontecer o novo design deve passar pelos usuários da versão Beta do mensageiro.

Outras novidades do WhatsApp

O WhatsApp continua com sua meta de proporcionar a melhor experiência aos seus usuários. Neste sentido, o mensageiro continua a liberar novidades para trazer mais privacidade e praticidade. Confira a seguir.

Pausar a gravação de uma mensagem de áudio

Agora, é possível gravar uma mensagem de voz e pausar a gravação e reproduzi-la antes que seja enviada. Quando o usuário quiser gravar algum áudio, basta selecionar o ícone de microfone no chat e desliza-lo para cima até deixar no modo “mãos livres”.

Na sequência, grave a sua mensagem de voz tranquilamente e antes de enviá-la, toque no novo ícone localizado entre a lixeira e a opção de enviar. A bolinha com um círculo em volta permite que a gravação seja pausada. Agora basta ouvir o áudio e decidir se quer enviá-lo ou descartá-lo.

A opção de mensagens temporárias ganhou uma nova atualização. Agora, os usuários poderão ativar o modo de forma padrão em novas conversas. Neste caso, terão que optar por deixar as mensagens visíveis nos prazos de 24 horas, sete dias ou 90 dias.

Para ativar algumas das opções basta ir até as configurações do mensageiro. Na ocasião, toque em “Conta” e depois em “Privacidade”. Feito isto, selecione “Duração padrão” e marque por quanto tempo quer manter as mensagens guardadas. Se preferir não apagar, selecione a opção “Desativada”.