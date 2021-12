Nova unidade do SAC é inaugurada em Lauro de Freitas; SAC Móvel segue no Extremo Sul

Na manhã desta sexta-feira (17), a nova unidade do SAC Lauro de Freitas foi inaugurada no Parque Shopping Bahia. O posto traz como novidades os serviços do Procon e a vistoria de veículos realizada pela 4ª Regional de Trânsito (Retran). O atendimento à população começa neste sábado (18), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h, a partir de agendamento no SAC Digital.

Em uma estrutura totalmente nova, com 1,4 mil metros quadrados, o novo SAC Lauro de Freitas vai realizar todos os serviços que já oferecia, como emissão de RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e antecedentes criminais, além de atendimento para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Justiça (TJBA), Embasa, Sefaz Estadual, SineBahia, Serviço de Atendimento ao Fornecedor, Planserv e Ceprev. Para a emissão do RG, é preciso apresentar uma foto 3X4, de fundo branco.

O atendimento no novo SAC Lauro de Freitas será 100% por agendamento, realizado no SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, é só baixar o aplicativo ou acessar o site na internet. A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo) para outras informações.