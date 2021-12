Nova urna eletrônica traz série de inovações para eleições 2022; conheça o modelo

O novo modelo traz alta vida útil, uso de pen drives como mídias de aplicação, além de processador mais rápido. O teclado possui duplo fator de contato, o que detecta erros em caso de mau contato ou curto-circuito na tecla. Quanto ao sigilo e integridade do voto, a nova urna conta com novas possibilidades de acessibilidade e segurança.

Já o terminal do mesário, no modelo UE2020, foi totalmente reformulada. O objeto passa a ter uma tela sensível ao toque, como em smartphones e tablets. No futuro, a mudança possibilitará que a foto do eleitor ou eleitora apareça na tela quando a identificação biométrica for realizada, dando celeridade ao processo.

Nas eleições de 2022, a UE2020 será utilizada pela primeira vez, com 225 mil urnas. Outras 577.125 urnas também serão utilizadas, incluindo as chamadas unas de contingências – usadas para substituir as que apresentarem problemas -, além de 73 mil do modelo 2009, quase 118 mil do modelo 2010 e outras cerca de 35 mil do de