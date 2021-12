Novidade no TikTok: plataforma vai lançar serviço de entrega de comida em 2022

Intitulado TikTok Kitchen, o menu vai ser montado com base nas tendências alimentares dos usuários. A ideia é que a cada trimestre o cardápio seja modificado. Com iniciativa em parceria com a plataforma Virtual Dining Concepts, o co-fundador do TikTok, Robert Earl, afirmou que 300 restaurantes já estão planejados para o lançamento. A previsão é de que até o final de 2022, o total seja de 1mil restaurantes.