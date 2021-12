Novo auxílio emergencial vai liberar R$ 800 em parcela única; veja quem pode

Trabalhadores da cultura em Porto Alegre terão direito a um novo benefício. Esse público foi um dos mais afetados desde o início da pandemia da Covid-19, que com as medidas restritivas tiveram que encerrar suas atividades ficando vulnerável.

O Auxílio Emergencial Giba Giba teve seu regulamento publicado no Diário Oficial de Porto Alegre na última terça-feira (14). Cerca de 5 milhões de trabalhadores terão acesso a parcela única no valor de R$ 800.

“O momento ainda é muito delicado para boa parte dos profissionais do segmento da cultura e dos eventos”, diz o um trecho da nota referente ao benefício.

Como se inscrever para receber o Auxílio Emergencial Giba Giba?

As inscrições para receber o novo benefício serão abertas às 10h do dia 5 de janeiro, sendo realizadas de forma totalmente virtual. Vale ressaltar que o serviço será em fluxo contínuo até atingir o limite de 5 mil cadastros.

Para receber o Auxílio Emergencial é preciso obedecer aos seguintes pré-requisitos:

Ser pessoa física;

Residir obrigatoriamente em Porto Alegre;

Não ser aposentado/pensionista;

Não estar no regime CLT (com carteira assinada);

Não ser funcionário público; e

Não ser menor de 18 anos.

No ato da inscrição, o cidadão deverá apresentar os seguintes documentos:

Cópia do documento de identificação com foto;

Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia do comprovante bancário para depósito do auxílio onde estejam claros: a instituição bancária, o nome do titular da conta, número da agência e conta (exemplo: foto frontal do cartão bancário);

Declaração de não vedação, residência e demais autorizações, preenchidas digitalmente de forma integral e assinada (física ou digitalmente);

Recibo, preenchido de forma completa e assinado.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial Giba Giba?

Em suma, todos os profissionais que atuam no segmento cultural, valendo para técnicos, artistas, prestadores de serviços fundamentais nas atividades culturais, e outros se encaixam na categoria.

Detalhes sobre as Inscrições

Cabe salientar que as inscrições serão avaliadas por comitês de validação, com participação dos representantes da sociedade civil, colaboradores da SMC e do Conselho Municipal da Cultura.

Cada Comitê avaliará os candidatos de suas respectivas áreas, sendo elas:

Artes cênicas;

Artes visuais e artesanato;

Audiovisual e fotografia;

Capoeira e hip hop;

Carnaval e blocos de rua;

Dança;

Literatura e humanidades;

Memória;

Música e Tradicionalismo;

Patrimônio;

Produtores e técnicos;