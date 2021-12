Novo casal? Bil Araújo e Marina Ferrari trocam beijos no ‘Natal da Vila’; veja vídeo

Finalistas de “A Fazenda 13”, Bil Araújo e Marina Ferrari não esconderam o clima de romance ao participarem do “Natal da Vila”, festa beneficente de Carlinhos Maia.

Através de um vídeo gravado pelo influenciador Calixto, os dois apareceram se beijando. “O casal mais top que eu vi”, disse. Carlinhos Maia também fez questão de mostrar os pombinhos juntos na comemoração.

Vale lembrar que, no reality rural, Marina engatou um breve romance com Gui Araújo, ex de Anitta, e Arcrebiano se interessou por Érika Schneider e Lary Bottino enquanto esteve confinado.

Veja os vídeos: