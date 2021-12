Novo golpe na internet faz vítimas

Um novo golpe na internet vem se multiplicando e o que parece um pedido inocente e até genuíno, na verdade é uma farsa de criminosos que se aproveitam da bondade das pessoas. O golpe envolve uma suposta história com autista, que de fato aconteceu, mas é tirada do contexto e usada para extorquir as pessoas. Entenda mais abaixo.

Como o golpe funciona?

Pessoas de vários estado e lugares tem feito posts pedindo um suposto prato, alegando que é para uma criança autista que não come desde de que o antigo quebrou. Acontece que um conjunto de prato solicitados não é tão barato assim. Para se ter uma ideia, no Mercado Livre podem chegar a custar R$ 850 com 1o pratos ou serem vendidos a quantidade inferior e por valor menor. Os utensílios são de linha chamada Termo-Rey, modelo “gravatinha”.

Muitas pessoas tem se comovido com a suposta história, enviado pratos por correio ou então Pix e até compartilhado, mas todos os anúncios provavelmente são frutos de golpe. A história de fato aconteceu no início do mês, mas a família do autista conseguiu prato suficiente e não precisa mais de doações.

Sabendo da história verdadeira, pessoas de diversas localidades do país tem tentado aplicar o golpe com posts pelas redes sociais e mensagens no WhatsApp, por isso, em caso de pedido parecido, não faça doações ou doe nada.

Em alguns comunicados, inclusive, chegam a incluir que a doação seria para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE ) – instituição que atua com atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltiplas. A instituição é séria, mas sua relação com as doações não são verdadeiras e já foi inclusive negada.

“Se você quer ajudar as APAES doe panetones para as crianças, doe cesta básica, comprem rifas , doe presentes de natal, participe dos eventos, compre nas lojinhas das APAE , seja doador voluntário!”, alerta o perfil Sol Ativista Autismo.

Cuidado com os golpes online!

Como já visto, os criminosos podem se aproveitar da bondade das pessoas para conseguir dinheiro e lucro, por isso, antes de compartilhar algo ou transferir dinheiro procure referências da história na internet. Veja também se de fato os fatos fazem sentido e procure contatos oficiais, quando for de fato doar para instituições.

No caso dos pratos, esqueça, não faça doações e alerta familiares e amigos. A família da criança autista que precisava do prato já conseguiu e outras doações não estão sendo solicitadas, apenas golpes se aproveitando dos valores dos pratos.