Novo visual de Claudia Leitte e fase ao vivo marcam ‘The Voice Brasil’; veja o que rolou

A noite da última terça-feira (14) foi marcada pela estreia da fase ao vivo do “The Voice Brasil” e garantiu muito fogo no palquinho para o público. Para marcar a novidade, Claudia Leitte aproveitou para colocar o novo visual para jogo e surpreendeu a web. Veja os destaques:

JLO ou Claudia Leitte?

Claudinha apostou no ondulado e estreou o visual cheio de cachinhos dourados no palco da fase ao vivo do reality musical. Teve até internauta comparando a cantora com Jennifer Lopez.

“A cantora tá todinha a Jennifer Lopez, socorro! Claudia Leitte tô xonada no seu cabelo, linda”, comentou uma fã no Twitter. “Que linda a Claudia Leitte tá hoje, esse cabelo tá tudo”, pontuou outra internauta.

Público decidiu!



Com a estreia da fase ao vivo, o público se tornou o sexto técnico do programa e decidiu quem avançaria para as próximas fases. Tudo aconteceu com performances entres três cantores de cada time, individualmente eles cantaram, mas apenas um dos três avançou para a próxima etapa do reality.

Os eliminados se despediram da competição e os aprovados já estão na semifinal do “The Voice Brasil”, que acontece na terça-feira (21).



Os vitoriosos da noite



Graças a votação do público de casa, cinco vozes foram selecionadas para a fase de semifinais, uma de cada time. Veja a lista:

Fernanda de lima, do time Teló.

Hugo Rafael, do time IZA.

Carlos Filho, do time Lulu.

Bruno Fernandez, do time Claudia.

Lysa Ngaca, do time Brown.

Na próxima quinta-feira (16) mais uma fase ao vivo irá selecionar outros cinco participantes para avançarem na competição.

Confira os melhores momentos: