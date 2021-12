Novos pagamentos para o Auxílio Emergencial; veja se você tem direito

O Auxílio Emergencial foi oficialmente encerrado em outubro de 2021, no entanto, alguns grupos ainda terão acesso ao benefício de forma retroativa. Ou seja, pagamentos extras serão incorporados ao programa.

A nova rodada será destinada aos beneficiários que contestaram o bloqueio do benefício por parte do Governo Federal durante os pagamentos das mensalidades. Neste sentido, terão direito ao montante extra aqueles que tiveram o requerimento aceito.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 20 mil pessoas realizaram a contestação. Do total, 11,2 mil pessoas receberam um parecer favorável e em breve serão contemplados com os novos pagamentos do Auxílio Emergencial.

Todavia, em contrapartida este será o último repasse do Auxílio Emergencial, ou seja, outras análises do benefício não serão realizadas. Logo, aqueles que não foram aprovados não terão mais acesso ao auxílio do coronavoucher.

O valor dos novos pagamentos é relativo. Isso porque, o Auxílio Emergencial teve distribuições diferentes. Neste caso, o valor em que o contemplado receberá vai depender do período em que teve o pagamento interrompido pelo Governo Federal.

Cabe enfatizar que estes pagamentos não se referem a uma suposta prorrogação do programa. Embora a opção ainda seja uma possibilidade, o foco atual é na permanência e ampliação do Auxílio Brasil.

O segundo grupo que terá acesso a um novo pagamento do Auxílio Emergencial ainda neste mês, é o dos pais solteiros chefes de família. Em 2020, esses beneficiários receberam apenas cotas simples do auxílio, no valor de R$ 600. No entanto, posteriormente, foi aprovado no Congresso Nacional a concessão da cota dupla, assim como recebiam as mães chefes de família monoparentais.

O PLN 43/21 solicita cerca de R$ 2,8 bilhões para o pagamento da cota extra para os homens chefes de família solo. Recentemente o texto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, e agora segue para votação no Congresso.

Vale ressaltar que o pagamento de dezembro não será o único referente ao público masculino. Este mês, receberão apenas os pais que se encaixam no grupo ‘Extracad’, composto por homens que não estavam no Cadastro Único e nem no Bolsa Família, sendo cerca de 940 mil.

Nos demais meses, ou seja, já de 2022, terão acesso a parcela complementar os homens que fazem parte do Auxílio Brasil (Bolsa Família) e que estão inscritos no Cadastro Único. O Governo Federal ainda não divulgou as datas de repasses.

No que se refere ao valor da cota, será a somatória das cincos primeiras parcelas do programa no valor de R$ 600 em 2020. Neste sentido, considerando a finalidade complementar de cotas duplas, os pais solteiros terão direito até R$ 3 mil.