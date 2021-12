novos usuários também terão direito de receber R$400

O Governo Federal concluiu na última semana os pagamentos da segunda rodada do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 14,5 milhões de pessoas receberam esse benefício em dezembro. E já agora eles receberam os valores turbinados. Pelo que se sabe ninguém recebeu menos do que R$ 400.

Isso está fazendo muita gente se perguntar se vai se isso vai valer para os novos usuários também. É que, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, cerca de 2 milhões de brasileiros deverão entrar no benefício ainda este ano. Mesmo que eles não recebam nada agora, eles já entram na folha de pagamento.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é sim. Segundo a pasta, esses novos usuários também terão o direito de receber os R$ 400 logo de cara. Vale lembrar ainda que esse é um patamar mínimo e não médio. Na prática, isso quer dizer que eles poderão pegar até mais do que essa quantia, mas nunca menos.

A expectativa, aliás, é que esses valores turbinados do Auxílio Brasil, estejam garantidos não apenas para o mês de janeiro como também para todos os demais meses de 2022. A ideia é que até dezembro, eles estejam oficialmente confirmados. E isso vai valer tanto para quem já está agora como também para quem ainda vai entrar.

Já o pagamento do retroativo só vai para as pessoas que estão no Auxílio Brasil desde o mês de novembro e que receberam menos de R$ 400 no mês inicial do benefício. Quem entrar agora, não vai poder pegar esse adicional porque sabe-se que esses indivíduos só passaram a ter esse direito agora.

Quem veio do Auxílio Emergencial

Para quem estava no Auxílio Emergencial do Governo Federal, essa poderá ser uma oportunidade de entrada no benefício. Como dito, o Planalto está prometendo realizar novas inserções de usuários ainda nesta semana.

Acontece, no entanto, que não tem vaga para todo mundo. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania são cerca de 2 milhões de vagas para cerca de 25 milhões de beneficiários que ficaram “órfãos” do Auxílio Emergencial.

Foco é a fila

Pelo que se sabe até este momento, o foco do Governo Federal nessas novas inserções vai ser mesmo a fila de entrada. Eles darão prioridade para os brasileiros que já foram aprovados e que estão nesta espera já há algum tempo.

Mas também não há vaga para todo mundo. Pelo que se sabe até aqui, essa fila já tem mais de 2,4 milhões de pessoas, de acordo com dados do Consórcio Nordeste. O Planalto não tem pretensão de colocar todos esses indivíduos. Alguém vai ficar de fora.

Como vou saber o resultado

De acordo com o Ministério da Cidadania, o cidadão vai poder saber se vai entrar no Auxílio Brasil de algumas formas. Uma delas é através de uma carta que a pasta deve enviar para o endereço do cidadão.

A outra forma é remota e vai exigir que o usuário consulte o app do Caixa Tem e do Auxílio Brasil. Por lá, será possível ver os lançamentos dos pagamentos do benefício. E aí vai dar para saber se vai estar entre os beneficiários atendidos ou não.