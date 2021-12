Nubank inicia negociação de BDRs na B3

Nubank inicia negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) na Bolsa de Valores do Brasil ( B3) e é a primeira empresa a realizar dupla listagem simultânea.

Nubank inicia negociação de BDRs na Bolsa de Valores do Brasil (B3)

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), no último dia 10, foi realizada a cerimônia de toque de campainha para celebrar o início da negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) do Nubank. Os títulos já estão disponíveis para os investidores brasileiros sob o ticker NUBR33.

O Nubank realizou seu IPO nos Estados Unidos e lançou os BDRs na B3

Assim sendo, o banco digital Nubank realizou seu IPO nos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro, e, numa operação simultânea, lançou os BDRs na B3, tornando-se a primeira empresa brasileira a realizar dupla listagem no exterior e no Brasil ao mesmo tempo, informa a plataforma oficial da Bolsa de Valores do brasil (B3). Dessa forma, o Nubank reforça a sua marca de empresa inovadora fazendo também um IPO com características únicas.



A fintech reconhece a importância da ampliação da inclusão financeira no país

Sendo assim, ao abrir seu capital no mercado brasileiro e americano, a fintech reconhece a importância da ampliação da inclusão financeira no país. Já o NuSócios, terá um impacto altamente positivo no número de pessoas físicas na Bolsa de Valores do Brasil (B3). Essa possibilidade de tornar os clientes sócios foi amplamente divulgada pelo Nubank.

Momento histórico para o Nubank

De acordo com afirmação do fundador do Nubank, David Vélez, este é um momento histórico para o Nubank, que coroa esses oito anos de trabalho. Vélez afirma que, desde o primeiro momento em que o Nubank fazer o IPO, eles sabiam que seria uma dupla listagem e o NuSócios foi feito para reconhecer a participação dos clientes nessa trajetória, ajudando a democratizar a bolsa de valores do Brasil com 7,5 milhões de pessoas que pediram um pedacinho do Nubank.

Com o lançamento dos BDRs, os investidores brasileiros passam a ter acesso aos recibos que representam frações das ações do Nubank, listadas na bolsa NYSE (New York Stock Exchange), nos Estados Unidos, informa o site oficial da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) conta com mais de 800 BDRs (entre BDRs de ações e BDRs de ETFs) disponíveis

Atualmente, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) conta com mais de 800 BDRs (entre BDRs de ações e BDRs de ETFs) disponíveis para o investidor pessoa física. Caso queira obter mais informações sobre essa inovação do Nubank, entre em contato com os canais oficiais da fintech.