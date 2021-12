Nubank libera aumento de limite antes do Natal para os clientes

O Nubank é considerado o maior banco digital da América Latina. No Brasil, a instituição também passou a ser uma das mais cotadas. No entanto, um ponto negativo da fintech diz respeito a concessão de limite para o cartão de crédito.

Muitos usuários do “roxinho” criticam a instituição por disponibilizar um crédito abaixo do esperado. Alguns cartões possuem limite de apenas R$ 50. O fato traz grande frustração para os clientes que desejam consumir mais usando a ferramenta.

Pensando nisto, no decorrer desta semana o Nubank passou a contemplar usuários com um aumento no limite do cartão de crédito. Os clientes relataram sobre a novidade nas redes sociais bastante entusiasmados.

Entre as declarações, alguns clientes disseram que o crédito foi duplicado e até mesmo quadriplicado pelo banco digital. Outros informaram que receberam um aumento de R$ 1.000 à R$ 1.500 na ferramenta.

O fato é que o assunto está repercutindo bastando esta semana, estando entre um dos mais comentados no Twitter. Para muitos, essa ação do Nubank seria uma espécie de “presente de Natal”, uma vez que permitirá ao usuário consumir mais neste fim de ano.

No entanto, de acordo com a fintech, o aumento de limite para vários clientes não está relacionado a alguma ação especial de Natal, mas sim por já ter as concessões previstas para os determinados clientes, sendo apenas uma coincidência.

“No Nubank, estamos sempre estudando formas de tornar a experiência dos nossos clientes ainda mais completa. Por isso, nós analisamos constantemente o perfil de uso de cada cliente para que o limite seja o mais adequado possível, apoiando nossos usuários na construção de um relacionamento responsável com suas finanças e o uso consciente e responsável do crédito”, disse em nota a instituição financeira.

Nubank pode dar descontos para quem antecipar pagamento da fatura

Clientes do Nubank que usam o famoso “roxinho” (cartão de crédito) conseguem reduzir o valor da fatura mensal por meio do pagamento antecipado. É possível pagar parte da conta antes que chegue a data de vencimento.

Essa é uma ótima estratégia para os usuários que sofrem por ter pouco limite conseguirem utilizar mais vezes o cartão de crédito. Neste caso, basta antecipar as parcelas das contas dividas no ato do pagamento e aproveitar o crédito que será liberado.

Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos seus clientes, o Nubank concede descontos na fatura para aqueles que anteciparem o pagamento de prestações de compras parceladas com a ferramenta. Veja como receber os descontos a seguir.

Confira como antecipar o pagamento da fatura e receber descontos

O procedimento é simples e prático, veja como fazer a seguir:

Antes de tudo, atualize o aplicativo para versão mais recente; Na sequência, toque na compra parcelada para abrir os detalhes da transação; Feito isso, vá em “Antecipar Parcelas” e, em seguida, “Continuar”; Verifique o desconto e selecione o número de parcelas que deseja pagar com antecedência; Clique em confirmar para finalizar a operação. Com isso, as parcelas antecipadas e o desconto serão aplicados na fatura em aberto