Nubank libera novo empréstimo para os clientes; veja quem poderá

Nubank libera novo empréstimo para os clientes. Recentemente, o Nubank lançou uma nova linha de empréstimo que pode ser assegurada com veículos. A novidade foi lançada em parceria com a Creditas, empresa brasileira do setor de serviços financeiros.

O banco digital informou que o objetivo é oferecer empréstimos mais vantajosos com relação a modalidade tradicional do crédito pessoal. A destacar o limite oferecido, que pode alcançar 90% do valor do veículo.

“Nessa modalidade, o cliente poderá continuar usando o seu veículo normalmente. No entanto, ele ficará alienado ao Nubank, ou seja, não pode ser vendido até que o empréstimo seja quitado”, informou a instituição, em nota.

Empréstimo com garantia de veículo

O contratante pode quitar a dívida em até 60 meses. Além disso, o interessado pode solicitar o crédito mesmo se o veículo ainda esteja em fase de financiamento. No entanto, o requerente deve ter pago, ao menos, 50% do valor do carro.

O Nubank ressalta que apenas carros poderão ser colocados como garantia desta linha de crédito. Neste caso, veículos como caminhões e motos não entram na lista de concessão. No mais, o carro não pode ter mais que 15 anos de fabricação.

A novidade ainda está sendo liberada de forma gradativa aos clientes da fintech. Desta forma, a linha de crédito pode demorar chegar a todos os usuários dos serviços do Nubank.

Saiba como conseguir 50% de desconto em suas compras

No Nubank, já é possível conseguir 50% de desconto em suas compras. A novidade acontece por meio do cartão Ultravioleta, modalidade de cartão com uma série de vantagens, incluindo as encontradas na categoria Black da ferramenta. Dentre elas, há descontos de compras em empresas parceiras.

Para você que tem interesse em aproveitar as ofertas do cartão é necessário pagar uma anuidade mensal no valor de R$ 49. Entretanto, os clientes que manterem os gastos mensais no valor de R$ 5 mil ou investirem, no mínimo, R$ 150 mil no Nubank terá a mensalidade isenta.

Por conta da bandeira Mastercard Black, o usuário do cartão Ultravioleta pode ter acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida, proteção de preço e as demais ofertas garantidas com o programa de relacionamento Mastercard Surpreenda.