Nubank oferece modalidade de empréstimo com veículo como garantia

A parceria do banco digital Nubank com a Creditas, maior plataforma de crédito online da América Latina, é possível realizar um empréstimo com garantia de veículo. Toda a solicitação do empréstimo deve ser realizada por meio do aplicativo do Nubank. Com a nova modalidade de empréstimo é possível contratar até 90% do valor do veículo com baixas taxas de juros.

Assim como todas as novidades do banco digital, atualmente a nova modalidade de empréstimo está disponível apenas para um pequeno grupo de clientes. Apesar disso, o Nubank informa que aos poucos deve liberar o empréstimo com garantia de veículo para mais clientes.

Como funciona o empréstimo com garantia de veículo do Nubank?

O Nubank informa que o empréstimo com garantia de veículo funciona assim como as outras modalidades de empréstimo, ou seja, o cliente solicita uma quantia à instituição financeira e paga parcelas com uma taxa de juros. A diferença do empréstimo com veículo como garantia é que ele fica alienado ao banco, ou seja, não pode ser vendido até que todo o pagamento seja quitado. Apesar disso, o cliente continua usando o veículo normalmente.

A informação de que o veículo está alienado ao Nubank ficará registrado no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e se o débito não for pago, a instituição pode utilizar o carro para abater o valor da dívida. Entretanto, o Nubank informa que é possível quitar o empréstimo em até 60 meses.

Outra vantagem do empréstimo com garantia de veículo do Nubank em parceria com a Creditas é que o veículo pode ser utilizado como garantia mesmo sendo financiado. Para isso, é preciso que ao menos 50% do valor do carro tenha sido pago e o valor restante será adicionado ao empréstimo.

“Exemplo: Você quer pegar R$ 10 mil emprestado usando o veículo financiado como garantia. O financiamento do veículo é de R$ 50 mil e você já pagou R$ 30 mil, ou seja, faltam ainda R$ 20 mil para serem pagos. Esses R$ 20 mil serão somados ao valor que você deseja pegar emprestado. Seguindo o exemplo, o valor do empréstimo seria de R$ 20 mil + R$ 10 mil = R$ 30 mil (sem contar os juros)” explica o banco digital.

Saiba quais são os requisitos para conseguir utilizar essa modalidade de empréstimo

Para conseguir contratar o empréstimo do Nubank é necessário que o veículo seja um carro e que não tenha mais do que 15 anos. Além disso, o cliente precisa ser residente de algum dos estados a seguir: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Alagoas, Ceará, Mato Grosso ou Rio Grande do Norte.

O Nubank informa que modelos de carro como Ferrari e Maserati não são aceitos como garantia na modalidade de empréstimo. Além de conseguir acesso ao crédito, os clientes ganham 1% de cashback sobre o valor do empréstimo ao realizar a contratação. Para isso é necessário ter uma conta ativa no banco digital e não possuir outros empréstimos ou solicitações ativas com a Creditas.