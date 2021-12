Nubank: Passo a passo de como recarregar o celular pelo aplicativo

Os clientes da fintech que possuem um plano pré-pago ou controle, podem colocar crédito no telefone diretamente na plataforma com o seu saldo da conta Nu ou pelo cartão de crédito da instituição.

O Nubank lançou em 2019 a função de recarga de celular pelo seu aplicativo. Desta forma, os clientes da fintech que possuem um plano pré-pago ou controle, podem colocar crédito no telefone diretamente na plataforma com o seu saldo da conta Nu ou pelo cartão de crédito da instituição.

Veja a seguir como realizar uma recarga no seu celular através do aplicativo Nubank:

Acesse o aplicativo Nubank no seu aparelho; Na página inicial, deslize a primeira fileira de ícones para esquerda e toque na opção “Recarga de celular”; Feito isto, digite o número de celular para receber a recarga e clique em “Continuar”; Selecione a sua operadora e toque em “Continuar”; Em seguida, indique a forma de pagamento sendo “Conta” ou “Cartão de Crédito”; Agora, informe o valor da recarga e clique em “Continuar”; Por fim, confira os dados como número de celular e valor, e toque em “Confirmar Pagamento”.

Pronto! Em breve você receberá um SMS confirmando a sua recarga. Vale ressaltar que o número em que foi feita a operação ficará salvo no aplicativo para recargas futuras até outro o substitua.

Confira a seguir duas funções muito úteis do aplicativo Nubank

Se você ainda não conhece, confira logo adiante dois recursos do Nubank que podem ser bastante úteis:

Esta função é ideal para os usuários do “roxinho” que viajam para fora do país. Através da opção “Aviso viagem”, o cliente pode evitar que o seu cartão seja bloqueado quando o banco identificar uma transação no exterior.

Integração da agenda do telefone com o app Nubank

Este recurso pode servir como um atalho para os usuários que costumam realizar transações financeiras com pessoas que também possui na agenda de contato. Por meio dele, o Nubank identifica rapidamente aqueles que também são seus clientes/contatos, facilitando uma possível transação entre contas.