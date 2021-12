Conforme informações oficiais, chegou no Nubank o QR Code Fixo, gerando facilidade e rapidez sem nenhum custo para o cliente pessoa jurídica. O Nubank anunciou o QR Code Fixo, uma novidade para o cliente da Conta PJ, juntamente com a nova tela de cobrança do Pix.

Nubank: QR Code Fixo e nova tela de cobrança Pix

Conforme informações oficiais da fintech, o Nubank ouviu os seus clientes e a sua Conta PJ agora oferece o QR Code fixo sem valor definido.

Essa é uma ferramenta prática, pois o cliente não precisa mais criar um QR Code ou uma cobrança para cada pagamento que vai receber. Sendo assim, conforme informa o Nubank, agora o cliente pode criar somente um QR Code fixo para receber seus pagamentos de qualquer valor via Pix sempre que precisar.

Como funciona?

De acordo com o Nubank, o funcionamento do QR Code Fixo é simples. Clique em “Cobrar”, selecione “Transferência por Pix” e depois clique na opção “Não especificar um valor”. Após clicar nessa opção, você terá acesso a um QR Code fixo que poderá usar para receber pagamentos de qualquer valor.

Como o cliente realiza o pagamento?

De acordo com a fintech, o processo é simples para todos os envolvidos. Basta o cliente escanear o código com o celular, utilizando a opção QR Code no aplicativo do banco preferido, e digitar o valor do pagamento. Por conseguinte, você, na condição de empresa, recebe o dinheiro na mesma hora, sem pagar nenhuma taxa.

Mantenha seu aplicativo atualizado

O Nubank reforça que o cliente deve manter sempre seu aplicativo atualizado para ter acesso.Além disso, a fintech reforça que também é necessário ter uma chave Pix aleatória registrada. Para registrar, é simples: acesse Área Pix > Registrar ou trazer chaves > Chave aleatória.

Nova tela de cobrança Pix no app da conta PJ do Nubank

Além do QR Code Fixo, o Nubank também traz a nova tela de cobrança Pix na conta PJ do Nubank. De acordo com as informações oficiais, ficou ainda mais fácil receber pagamentos instantâneos direto na sua conta sem nenhum custo, em qualquer dia e horário.

O processo é simples! Você cria uma cobrança pelo app e envia para seus clientes como preferir: Pix Copia e Cola, Pix QR Code ou link de cobrança.

Como gerar uma cobrança Pix na conta PJ do Nubank?

Conforme informações oficiais da fintech, na tela inicial da conta PJ do Nubank, clique em “Cobrar”; selecione “Transferência por Pix”; informe o valor da cobrança. Assim sendo, nomeie a cobrança; escreva uma descrição para quem vai receber a cobrança e clique em “Gerar cobrança”. Por conseguinte, basta escolher uma forma de compartilhar a cobrança com seu cliente: o código Pix Copia e Cola, um link de cobrança (que contém tanto o QR Code quanto o código Pix Copia e Cola) ou o QR Code.

Pix Copia e Cola agiliza o processo da venda online

A fintech ressalta que, para vendas do e-commerce o Pix Copia e Cola é uma das melhores opções, já que o cliente só precisa copiar e colar o código no app do banco. Certamente, o Nubank se direciona para entregar inovação ao seu cliente, visto que é uma das empresas mais inovadoras do mercado financeiro na atualidade.