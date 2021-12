Nubank se torna a 3ª empresa listada mais valiosa do Brasil

O Nubank é um banco digital muito popular e que conquistou diversos usuários devido à facilidade e inovação oferecidas pelo banco. A fintech alega que criar soluções pensadas nas necessidades reais das pessoas e oferecer um atendimento humanizado e de qualidade é fundamental para desburocratizar o sistema financeiro.

Tal forma de pensar contribuiu para o Nubank conquistar um posto importante: se tornar a terceira empresa listada mais valiosa do Brasil. Isso se deve ao fato das ações do Nubank terem aberto em alta de 25% na estreia dos papéis na NYSE nesta quinta-feira (9), conferindo à companhia um valor de mercado de quase US$ 52 bilhões.

Nos EUA, com a estreia das ações do banco digital Nubank (NYSE:NU) na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira (9), os papéis abriram em disparada da ordem de 35%, negociados acima dos US$ 12, mas estabilizaram, ainda que seguindo com um salto bastante expressivo. Os ativos fecharam com ganhos de 14,77%, a US$ 10,33, na NYSE.

Com isso o Nubank fica atrás apenas das gigantes nacionais Petrobras e Vale. As ações da fintech abriram a US$ 11,25 , ante o preço no IPO de US$ 9. Na última quarta-feira (10), o Nubank precificou o IPO no topo de uma faixa indicativa que foi reduzida anteriormente, levantando cerca de 2,6 bilhões de dólares.

Nubank continuará focado no mercado latino-americano



Segundo o próprio Nubank, o primeiro semestre de 2021 encerrou com lucro em suas operações no Brasil. Para David Velez, fundador e presidente-executivo da fintech, o Nubank continuará focado em três mercados: Brasil, México e Colômbia.

“Muito do capital que estamos levantando neste IPO é para a Colômbia e México. Continuaremos investindo apenas nessa oportunidade de crescimento”, afirmou David em entrevista à agência de notícias britânica, Reuters.

No final do mês passado, o Nubank disse que as afiliadas de Sequoia Capital, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds e outros iriam ancorar o IPO e comprar ações no valor de pelo menos 1,3 bilhão de dólares.

Na Bolsa de Valores brasileira (B3), os papéis do Nubank subiram até 22% em nas primeiras negociações. Por volta das 16h de ontem, as ações em Nova York mostraram ganho de 14,8%, a 10,33 dólares, enquanto os BDRs tinham valorização de 19,6%.

O porque do Nubank ser considerado a principal instituição financeira digital do país

Além do pioneirismo no ramo de bancos digitais, o Nubank tem conquistado o protagonismo no cenário também por conta da economia atrelada aos usuários que possuem uma conta aberta com o banco.

Segundo dados divulgados pela própria instituição, são mais de R$ 20 bilhões economizados pelos clientes, pura e simplesmente por realizarem transações pelo banco. Esse número pode ser acompanhado em tempo real através da página de impacto social do próprio Nubank.

Outro fator que possui um grande impacto na usabilidade do Nubank, é a simplicidade em seu uso e o fato de que o seu aplicativo é altamente intuitivo, de forma que os usuários conseguem facilmente resolver qualquer problema, mesmo sem o atendimento presencial de uma agência.

O Nubank por ser um banco que funciona de modo totalmente digital consegue oferecer serviços gratuitos, pois eles não mantêm agências físicas como os bancos tradicionais. Ao atender exclusivamente online, ele também elimina as burocracias e filas típicas dos bancos tradicionais.