Nubank: Veja como criar cartões virtuais pelo aplicativo

O Nubank oferece mais de um cartão virtual ao mesmo tempo em seu aplicativo. Recentemente, o banco anunciou a possibilidade, que foi estabelecida com a finalidade de facilitar a situação financeira dos usuários em busca de mais praticidade e segurança.

Cartão virtual

O cartão virtual da fintech foi lançado no ano de 2017, com a finalidade de trazer mais controle para seus clientes. Atualmente, o cliente pode possuir mais de dois cartões simultaneamente. No entanto, a liberação vem sendo feita gradualmente.

Segundo a instituição financeira, a possibilidade de vários cartões é para permitir que os clientes tenham uma ferramenta para cada finalidade. Desta forma, é possível destinar um para alimentação e para lazer, por exemplo. O objetivo é oferecer uma organização financeira maior.

Além disso, os cartões virtuais podem ser vantajosos quando as fraudes e vazamento de dados em casos de clonagem de ferramentas. No mais, o Nubank aprova a novidade de maneira gradual para evitar que o cliente se sobrecarregue.

Como criar o cartão virtual

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá na aba “Meus cartões”; Depois disso, selecione “criar cartão virtual”; Selecione a opção “criar cartão virtual”; e Nomeei o seu cartão para finalizar.

Com o cartão já pronto, você pode destiná-la para o quiser. É comum que os clientes façam compras online em sites e aplicativos com uma ferramenta específica.

Vale ressaltar que o cartão virtual funciona como um cartão de crédito ou débito. Como qualquer outro ele possui um número, data de validade e o código de segurança. O limite é o mesmo do cartão físico.

Novo cartão libera até 50% de desconto em pagamentos

O Nubank anunciou recentemente o lançamento de seu novo cartão de crédito, destinado ao público de alta renda. O cartão Ultravioleta oferece uma série de vantagens, incluindo as encontradas na categoria Black da ferramenta. Dentre elas, há descontos de compras em empresas parceiras.

No entanto, para aproveitar as ofertas do cartão é necessário pagar uma anuidade mensal no valor de R$ 49. Todavia, os clientes que manterem os gastos mensal de seu cartão em R$ 5 mil ou investirem, no mínimo, R$ 150 mil no Nubank terá a mensalidade isenta. Não sabe como funciona? Veja!

Vantagens Ultravioleta

Devido a bandeira Mastercard Black, o usuário do cartão Ultravioleta pode ter acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida, proteção de preço e as demais ofertas garantidas com o programa de relacionamento Mastercard Surpreenda.

Além dessas vantagens, o cliente ainda pode receber até 30% de desconto em compras nas lojas parceiras. Confira quais empresas são essas e qual a porcentagem de desconto em cada uma delas:

