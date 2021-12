Nudes, realitys, barracos e mais: confira a retrospectiva 2021 do ‘Absurdas da Semana’

Está no ar mais um episódio do ‘Absurdas da Semana – o resumo do entretenimento que a internet ama e odeia todos os dias’. E nesta semana, você vai conferir nada mais, nada menos que a RETROSPECTATIVA 2021.

Na prática, compilamos:

As 4 notícias mais absurdas/estranhas do ano

Os 5 momentos mais absurdos em reality shows

As 5 personalidades que foram canceladas em 2021

As 5 personalidades que mais bombaram em 2021

E o plus: que você, só confere aqui: os 10 nudes que vazaram neste ano na web.

Começamos com ele, o nude de Carlinhos Maia, que vazou no dia 14 de dezembro. O artista foi tomar banho e deixou a ‘berinjela’ aparecer! O humorista ficou abalado e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O segundo colocado ficou com o ex-ator da Globo Allan Souza Lima. Ele postou seu bumbum ao mergulhar em uma cachoeira e a frase do artista marcou os fãs: ‘Do jeito que veio ao mundo!’.

O terceiro e o quarto colocados, deixamos para os ex-BBB’s Arthur Picoli e Rodolffo. Ambos tiveram fotos íntimas vazadas na web e nenhum se pronunciou sobre o tema. Pesado, hein?!

A quinta colocação ficou com João Guilherme. O filho do cantor Leonardo se descuidou e mostrou além do que esperava em uma foto nos stories. O caso aconteceu em abril de 2021 e até hoje rende comentários.

O sexto lugar é para o jogador Weverton. O atleta do Palmeiras foi flagrado sem calção. Imagine?! E não para por aí, na sequência, o também jogador de futebol Lucas Paquetá teve imagens vazadas em um momento íntimo. Tudo bem que era mais jovem, mas o assunto deu o que falar.

O oitavo e novo colocado aconteceu em reality’s. Nossa musa Juliette deixou escapar os seios quando trocava de roupa no quarto da casa mais vigiada do Brasil…ai não teve jeito, né?! E a situação pegou também para o ex-peão Gui Araújo, que se descuidou e mostrou tudo depois de sair do banho.

Para fechar nosso ranking, o 10º lugar é de Drico Alves que teve sua parte íntima exposta durante um vídeo gravado pelos amigos no banheiro. Na ocasião, o ator estava com sua melhor amiga e atriz, Mel Maia. E ai ?! curtiu?!

Calma! Temos a missão honrosa! Isso mesmo!! E o título foi pra ele: o ex-integrante do BBB, Wagner Santiago. O galã entrou na plataforma Onlyfans e teve vídeos bem sensuais e sexuais vazados na web. O caso foi parar até na Justiça!

Pronto!! Encerrou! Quer saber mais?! Confira no 25º episódio do ‘Absurdas’. O comando ficou com os apresentadores Lucas Sales e Allana Gama. O programa no Youtube tem como objetivo destacar, de maneira resumida, as notícias mais divertidas que já foram publicadas no site por semana.

Ficha Técnica

ROTEIRO: Allana Gama e Lucas Sales

PRODUÇÃO: Mayra Lopes

EDIÇÃO: Marcus Moutinho

APRESENTAÇÃO: Allana Gama e Lucas Sales

COORDENAÇÃO: Aymeé Francine

Confira o 25º episódio na íntegra