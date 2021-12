Numanice: Ludmilla anuncia gravação de segundo álbum do projeto de pagode

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, a funkeira, inclusive, confirmou que fará uma turnê com o projeto por todo o Brasil em 2022.

“A experiência do ‘Numanice’ ela é incrível! Ele é um show de pagode de 3 horas e aí no meio dessas 3 horas, eu entro como Ludbrisa, que é uma DJ que eu inventei. E aí taco fogo no funk… E é um projeto totalmente Open Bar, eu botei Open Bar até na porta do banheiro… É uma experiência incrível, única!”, afirma Ludmilla.