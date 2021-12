número de usuários atendidos gera críticas nas redes sociais

O Governo Federal confirmou que cerca de 5 milhões de famílias irão receber o vale-gás nacional. Pelo menos esse é o número que deve prevalecer nos dois primeiros pagamentos do programa em questão. Essa informação acabou gerando uma série de críticas ao Palácio do Planalto neste momento.

Nas redes sociais, muita gente argumentou que essa quantidade não seria suficiente para atender todo mundo que precisa dos valores. Para se ter uma ideia, o Auxílio Brasil, mesmo antes de sua versão turbinada, está atendendo quase o triplo disso. De acordo com o Bolsa Família, cerca de 14,5 milhões de famílias estão neste programa social.

Quando aprovou esse projeto, o Deputado Federal Carlos Zarattini, disse que o benefício em questão deveria chegar na casa de cerca de 24 milhões de brasileiros. A projeção dele, no entanto, parece estar longe de se concretizar. Pelo menos é isso o que mostram os dados do próprio Governo Federal.

Outro ponto do projeto que está levantando críticas é a questão do público alvo. É que, de acordo com o Governo Federal, apenas as pessoas que estão no Auxílio Brasil é que vão ganhar o direito de receber o benefício em questão. Ninguém além deles vai poder sequer tentar entrar no programa.

A crítica aqui é que a ajuda na compra do gás vai apenas para as pessoas que, em tese, já estão recebendo algum benefício. Enquanto isso, milhões de indivíduos que não estão recebendo nada também não poderão entrar neste novo projeto. Ainda não se sabe, no entanto, se o Governo vai alterar algumas dessas normas.



O que é o vale-gás

Para quem ainda não sabe, o vale-gás em um programa de autoria do Congresso Nacional. A ideia geral do projeto é atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que estejam com dificuldade de comprar o botijão de gás agora.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor deste item vem crescendo no Brasil nos últimos meses. A alta vem se acumulando desde o início deste ano. De modo que muita gente está precisando deste benefício.

Quanto o programa vai pagar?

Ao contrário do que acontece em outros projetos sociais, este programa não vai ter um valor fixo para pagamentos. De acordo com as informações do texto do benefício, o patamar vai ser definido pela média do preço do botijão.

Então se esse item custar, por exemplo, R$ 100 no momento do pagamento, então o Governo tem que pagar pelo menos a metade deste patamar para os seus usuários. Neste caso, seria uma parcela de R$ 50.

E o Auxílio Brasil?

Vale lembrar também que o vale-gás não é o Auxílio Brasil. Nós estamos falando aqui de dois programas diferentes. Embora se saiba que um vai acabar trazendo uma relação com o outro dentro da lógica de pagamentos.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Governo Federal começou a pagar o Auxílio Brasil ainda em novembro para cerca de 14,5 milhões de pessoas. A tendência é que eles aumentem esse número dentro de mais alguns dias.