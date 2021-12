Número de vagas de emprego dobrou em comparação com o período pré-pandemia

Após vários impactos econômicos e sanitários em 2020, causada pela chegada da pandemia do coronavírus, e os momentos de altos e baixos dos últimos meses, o número de ofertas de emprego parece estar aumentando.

É o que indicam dados do Indeed, site de empregos, que em novembro de 2021 analisou o volume das ofertas de emprego na plataforma.

Segundo o Indeed, houve aumento de 143,2% no volume de anúncios de emprego em comparação com o patamar de 1º de fevereiro de 2020, ou seja, esses dados indicam que as vagas mais que dobraram no período analisado.

Para Felipe Calbucci, diretor de vendas do Indeed no Brasil, esses números mostram uma retomada do mercado e significam, inclusive, um sinal de esperança para quem procura emprego, incluindo os recém-formados e os que estão prestes a se formar.

Recorte por setor

Você Pode Gostar Também:

Outros dados interessantes a se analisar são os números de ofertas de vagas por setor. Segundo o Indeed Brasil, também em comparação com o patamar de 1º de fevereiro de 2020, as vagas no setor de Produção e Manufatura foram as que mais cresceram, tendo triplicado ao aumentar em 215%.

Seguido pelo setor de Construção, com um crescimento de 194% e Preparação e Serviços Alimentícios, com um aumento de 145%.

O setor de Desenvolvimento de Software também revelou um crescimento significativo, com um aumento de 124% nas ofertas de vagas, em comparação com o período pré-pandêmico.

Segundo Calbucci, este também é um sinal positivo para o restante dos setores, já que alguns dos mencionados acima são conhecidos por impulsionar uma série de outros negócios em diferentes áreas. Entretanto, assim como aumentaram as ofertas, isto pode ser um sinal de que a demanda por colocações formais no mercado de trabalho também está aumentando.

“Buscar um novo emprego pode ser desafiador, principalmente em um mercado mais competitivo do que nunca. É importante lembrar que seu objetivo deve ser sempre tornar mais fácil para os empregadores em potencial dizerem “sim” à sua candidatura. Meu conselho seria ser sempre seletivo quanto às vagas para as quais você se inscreve e manter sua busca organizada, ambos facilmente alcançados com a ajuda do Indeed”, acrescenta Calbucci.

Metodologia

Todos os números representados são a variação percentual nas ofertas de emprego ajustadas sazonalmente desde 1º de fevereiro de 2020, usando uma média de sete dias. 1º de fevereiro de 2020 é a linha de base pré-pandemia. Ajustamos sazonalmente cada série com base nos padrões históricos em 2017, 2018 e 2019.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Indeed.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: usuários relatam dificuldade para mexer na quantia.