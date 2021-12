‘O ano mais difícil da minha vida’, diz Mari Palma ao relembrar perda do pai

A jornalista Mari Palma publicou um retrospectiva do ano 2021 na última quinta-feira (30) e relembrou a morte do pai, Luiz Palma, que morreu este ano em decorrência de uma câncer.

“Oi pai, olha eu aqui de novo escrevendo pra vc. é que tá chegando o fim do ano e a gente fica mais sensível, né? Sei lá, tá todo mundo postando retrospectiva de momentos felizes, todo mundo em festa, e eu só consigo pensar que 2021 foi o ano mais difícil da minha vida porque eu precisei me despedir de vc. E eu não tava nem um pouco preparada pra fazer isso, pai”, iniciou.

“Não sei se vc lembra, mas no Natal do ano passado, eu tava super preocupada com vc pegar COVID que te abracei chorando e disse “eu tenho medo de te perder” e vc me respondeu com os famosos tapinhas nas costas “vc vai me aguentar por muito tempo ainda, filha”. Dois dias depois, a gente descobriu que vc tava doente. 3 meses depois, vc foi embora. Aí bateu aquela revolta “ué, mas vc não disse que eu ia te aguentar por muito tempo? Como vc vai assim?”. Não demorou muito pra eu perceber que, como sempre, vc tava certo. vc não mentiu pra mim aquele dia. vc cumpriu tua promessa mesmo longe, vc se faz presente de um jeito inexplicável. O que significa que vc continua aqui e que sim, eu ainda vou te aguentar por muito tempo. Eu sinto tua mãozinha me empurrando em cada passo que eu dei esse ano. E foram muitos, pai”, desabafou.

A jornalista ainda contou sobre sua fase na CNN Brasil, os programas que apresentou, projetos pessoais e finalizou ressaltando que o pai estará sempre presente em sua vida.

“Ainda tinha muita coisa que eu queria viver com vc aqui nesse mundo, muita coisa que eu queria te contar, mas eu sei que vc tá me esperando em algum lugar com o abraço que só vc sabe dar. Vamos pra mais um ano – dessa vez de um jeito diferente: com eu aqui e vc aí. Mas o mais importante de tudo: sempre juntos de mãos dadas. Feliz ano novo, meu grande amor”, concluiu.