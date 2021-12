‘O Carnaval já não ia acontecer’, afirma prefeito Bruno Reis

Nesta terça-feira (28), Bruno Reis comentou sobre a situação do Carnaval 2022 de Salvador. O prefeito falou sobre o anúncio feito pelo governador Rui Costa, há cinco dias, quando confirmou o cancelamento da festa na Bahia por conta da pandemia e do surto de gripe.

“O enfrentamento que estamos tendo em Salvador e em toda a Bahia, não só a chuva, mas também a gripe e a covid são preocupantes. Além disso, há tempos muitos artistas já tinham anunciado que não iriam participar do Carnaval. Os principais artistas. Então, o Carnaval por si só já não ia acontecer. O que vamos ver agora é quando é possível, e se é possível, fazer alguma coisa, mas quando o momento permitir”, disse.

Segundo o Correio*, Bruno Reis disse que sua posição era de que já não tinha como realizar o Carnaval no próximo ano. A afirmação foi feita durante um evento, no Rio Vermelho, para a assinatura de uma ordem de serviço para construção e reconstrução de encostas. O prefeito concordou com a decisão de Rui Costa e afirmou que, além das questões sanitárias, a desistência de artistas e empresários impactaram na possibilidade de realização da festa.