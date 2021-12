O Clone: Jade vai se encontrar com Lucas, mas Latiffa interfere

No Brasil, Jade (Giovanna Antonelli) até que tentou não ser corrompida pelo seu amor por Lucas (Murilo Benício), mas não conseguiu pagar de superada por muito tempo. A mocinha vai combinar de se encontrar com o empresário, mas sua prima estará no pé.

Latiffa (Letícia Sabatella) notará o sumiço da prima e marcará em cima para saber o que está acontecendo. “Liguei para o hotel e falaram que você saiu, achei que estava vindo pra cá. Você não vem?”, questionará ela ao ligar para Jade.

“Eu só vou ver uma loja que me indicaram e de lá eu vou pra aí”, mentirá ela. “Vem agora! Nós vamos juntas ver as lojas. Eu gosto tanto de ver moda também”, falará Latiffa já desconfiada de algo.

“Então só vou pedir para o táxi passar na rua onde eu morava, pois eu queria ver de novo a casa que foi da minha mãe, e depois eu vou pra aí”, finalizará ela ao tentar ganhar tempo para se encontrar com o amado.