O Clone: Lucas faz delação para Leônidas e reação do empresário surpreende

Nos próximos capítulos de “O Clone”, finalmente Lucas (Murilo Benício) contará toda a verdade para seu pai, mas a reação do empresário surpreenderá até o próprio filho.

Leônidas (Reginaldo Faria) continuará insistindo para que seu filho se aproxime dos árabes com quem está fazendo negócio. “Meu filho, nós precisamos estabelecer uma aproximação maior com a família desses árabes e eu quero você à frente disso”, falará. “Eu?”, responderá Lucas.

“É, você já tem vínculos com eles, já ficou hospedado na casa do Ali (Stênio Garcia). Você é a pessoa mais indicada para abreviar caminhos”, rebaterá.

“Eu acho que você não está ligando as coisas. A mulher desse Said é a Jade, aquela menina que eu namorei”, revelará Lucas. “É ela? Mas que coincidência”, dirá Leônidas. “Portanto, me deixa fora disso”, pedirá o filho.

“Te deixar fora disso? Esse namoro foi na sua época de adolescente. Você já está casado e ela também”, dirá o empresário sem papas na língua. “Você já esqueceu as confusões que essa história provocou?”, falará Lucas. “Você não é tão infantil assim a ponto de continuar preso a um namorico do passado”, finalizará o pai.