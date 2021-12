O Clone: Lucas procura Yvete para desabafar e faz delação sobre Jade

Após uma recaída quente com Jade (Giovanna Antonelli), Lucas (Murilo Benício) irá procurar Yvete (Vera Fischer) para desabafar e fará uma revelação sobre seus futuros planos com a muçulmana.

Decidido a se separar de Maysa (Daniela Escobar) ele sofrerá chantagens na mão da vilã, que não aceitará a separação e ameaçará contar para Said (Dalton Vigh) sobre o encontro dos dois.

“Você contou para Maysa que encontrou com ela?”, perguntará Yvete. “Não, claro que não”, dirá ele. “Não conte, pelo o que você me disse, a tua mulher é perigosa”, alertará. “Você acha que ela seria capaz de abrir tudo pro marido da Jade? Eu não sei, eu acho que ela tinha falado aquelas coisas pra me ameaçar, pra ver se eu recuava, mas a Maysa não é mau-caráter”, questionará o empresário.

“Tá, só porque ela estudou em bons colégios? Só porque ela não grita, só porque ela não faz escândalo? Olha, essas são as piores, viu? Os homens não têm medo delas, os homens fogem é de mulheres como eu, que gritam, que falam alto, que dizem o que eu estou sentindo. Eles acham que eu sou perigosa, sabia?”, disparará a loira.

“É verdade, eles acham que eu sou. O teu pai é o primeiro a pensar, imagina, eu perigosa… Eu sou transparente, todo mundo olha pra mim e saca quem eu sou. Por exemplo, se eu for te atacar, eu saio gritando com a espada em punho e você sabe que eu vou te atacar. As outras pessoas, não, são aquelas cobras educadas, essas são as piores porque elas vêm silenciosamente”, continuará.

Após alertar o afilhado sobre sua esposa, ela pedirá para ver Jade e tentar entender o lado dela. “Traz a Jade pra eu conversar com ela, quero saber como são as coisas pelo lado dela”, dirá. “Eu quero saber como estão as coisas pelo lado do marido dela. Traz ela aqui pra gente conversar, de repente a gente monta um esquema para vocês saírem bem dessa história”, finalizará Yvete.