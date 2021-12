O Clone: para se vingar de Jade, Said casa com segunda esposa

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) decidirá terum segundo casamento como forma de vingança contra Jade (Giovanna Antonelli).

No dia da celebração, Latiffa (Letícia Sabatella) lamentará o segundo casamento do marido de sua prima. “Eu não suporto isso, Zoraide… Todo mundo em clima de festa para ver Said se casando com outra mulher”, desabafará ela.

“É muito triste mesmo. Quando eu me lembro de Jade aqui nesta sala vestida de noiva, e olha que naquele dia ela tinha a maior segurança que uma mulher pode ter, o amor de seu marido”, dirá Zoraide.

“Jade jogou no vento o que ela tinha de mais precioso para correr atrás de uma ilusão. Ninguém volta do passado, o Lucas dos sonhos dela não existe mais” dirá tio Ali. “Não existe mais, Jade, ele era apenas um menino. Entre o Lucas de hoje e o Lucas que você conheceu passou-se uma vida”, completará ao perceber a presença da sobrinha.

“Said ainda podia desistir desse casamento, não?”, perguntará Latiffa. “Eu não posso mais pedir nada pra Said, eu não posso. Dessa vez eu não ia ter mais forças pra levar meu casamento adiante”, dirá Jade.

“Porque? O casamento de Said não vai libertar você pra viver o que você quiser. Mesmo que ele te desse o divórcio, eu não ia aceitar que você pisasse nos nossos costumes, na nossa religião e se juntasse ao Lucas. Você é uma muçulmana, se comporte como uma muçulmana”, esbravejará seu tio.