O Clone: Said beija Maysa e planeja vingança contra Jade e Lucas

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) descobrirá as puladas de cerca de Jade (Giovanna Antonelli) e será surpreendido com o pedido de divórcio por parte da mocinha. Revoltado ele se encontrará com Maysa (Daniela Escobar).

Tudo começará após o ricaço fazer um jantar para colocar os amantes frente a frente. Ele tentará batizar a bebida de Lucas, mas o plano não dará certo e quem tomará é Lobato (Osmar Prado), que cairá no chão. Após o acontecido, o mocinho começará a desconfiar de Said.

Após o plano falhar, o marido de Jade se encontrará com Maysa, a presenteará com uma joia e os dois se beijarão. “Eu nem sei o que dizer, Said”, dirá a moça. “nós temos coisas demais em comum, sentimentos demais em comum, não temos? Ninguém no mundo entende mais o que eu sinto do que você, como ninguém mais entende o que você sente do que eu. Não é verdade?”, falará o ricaço.

Ele então irá perguntar sobre os sentimentos de Maysa. “Que mulher não gostaria de ser olhada como você me olha? Eu sinto também uma sensação de revide, como se eu estivesse também resgatando o meu amor próprio”, afirmará ela.