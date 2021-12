O Clone: Said encontra Jade em momento íntimo e faz o pior

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) vai pegar a esposa no pulo ao voltar de surpresa do Brasil. Na ocasião, Jade (Giovanna Antonelli) despistará os parentes e fugirá para se encontrar com Lucas (Murilo Benício) que estará no Marrocos.

Tudo acontecerá após a mocinha fugir para as ruínas vestida de odalisca para dançar para o verdadeiro amor. Quando volta para casa, ainda com a roupa íntima para as ruas da cidade, ela verá o marido e levará um susto. “Onde é que você foi?”, dirá Said. “Fui ao mercado”, mentirá ela.

Ele puxará Jade e rasgará sua roupa. “Assim? É assim que você foi ao mercado? Volta aqui. O que foi que você fez?”, gritará. Ela fugirá após a reação do marido. Quem fez nada não foge. É assim que você anda pela medina?”, dirá ele.

“Eu fui comprar uma roupa de dança nova porque eu queria dançar pra você”, soltará ela. “Não mente mais, não me engano nunca”, rebaterá o empresário. “Onde está a roupa que você foi ao mercado? Vai me dizer que você andava pela medina debaixo daquele manto?”, perguntará Said.

“Não, eu dei a minha roupa para uma mulher pobre que estava passando”, mentirá ela novamente.

“Onde você comprou essa roupa? Eu quero falar com o vendedor que te vendeu essa roupa”, dirá ele. “Não, você não vai fazer isso, você não vai me humilhar diante da rua inteira. Não, isso não!”, rebaterá Jade.

O ricaço sentirá que está sendo traído e jogará suas suspeitas na cara da esposa. “Você sabe que ele não está no Brasil. Vocês dois combinaram tudo. Você pediu a tio Ali que te trouxesse pra cá, me enganou e enganou tio Ali pra se encontrar com ele”, dirá.

“Isso não é verdade, Said. Alá é testemunha que isso não é verdade. Eu nem sabia que tio Ali queria viajar sozinho, eu fiquei tão surpresa quanto você quando ele me pediu pra vir junto com ele”, finalizará Jade.