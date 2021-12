É importante que o candidato construa o seu currículo considerando que ele é um documento profissional que deve ser direcionado para que possa alcançar seu objetivo por meio de uma construção elaborada e sucinta.

O equilíbrio é fundamental na construção do seu currículo

Equilíbrio é uma palavra importante na concepção do currículo, já que os dados não devem ser excessivos, porém, também não devem ser sucintos a ponto de que o seu currículo não seja interessante. Sendo assim, a visualização do documento deve ser organizada e as informações precisam estar direcionadas. Por isso, o candidato precisa se atentar a construção do seu currículo para que consiga receber o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.

Considerando que o profissional de recrutamento e seleção faz uma primeira análise em pouco tempo – podendo ser até mesmo em segundos – você deve destacar os pontos principais do seu currículo através de palavras pertinentes à sua trajetória profissional; uma visualização relevante; dados atualizados e objetivo sucinto e direto.

Evite informações excessivas

Sendo assim, evite informações excessivas, como número de documentação ou dados de filiação, por exemplo. Além disso, também é importante que você evite redundâncias como nomear o documento como “currículo”; e ainda, é relevante que você não insira informações que não sejam correlatas ao seu objetivo atual.

Analise a viabilidade de fazer mais de um modelo de currículo

Visto que há profissionais que possuem diversas áreas de atuação, porém, no momento, estão focados em apenas uma, a mais atual. Sendo assim, caso você seja uma dessas pessoas que se disponibilizam para trabalhar em mais de uma área ou em mais de um nível hierárquico, é importante que faça mais de um modelo de currículo.

Além disso, faça uma revisão ortográfica no documento e respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, ou seja, tanto na descrição da sua trajetória profissional, como na descrição de sua escolaridade, você deve destacar os dados atualizados.

Foto e plataformas online

Caso você opte por inserir uma foto no seu currículo, lembre-se de que a sua imagem profissional é corroborada por essa foto, juntamente com todos os demais dados. Por isso, evite um ambiente festivo ou muito pessoal.

Além disso, é relevante que você mantenha suas plataformas online atualizadas. Por exemplo, o LinkedIn é uma fonte importante para recrutamento e seleção no mercado atual. Certamente, todos esses são pontos importantes para o candidato que objetiva que o seu currículo se destaque pelo equilíbrio e assertividade nas informações.