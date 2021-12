O guia para entender como fazer apostas no futebol

Foto: unsplash.com O mundo das apostas torna-se cada dia mais excitante, mas ao mesmo tempo complexo para quem está a dar os primeiros passos. Neste guia de apostas de futebol você encontra informações úteis sobre como apostar, como administrar o orçamento e outros detalhes importantes como escolher uma boa casa de apostas, neste artigo, estaremos recomendando a 22Bet PT, uma ótima casa de aposta para quem está apenas começando. Também destacamos os erros típicos que os iniciantes cometem.

Dê os seus primeiros passos

Depois de encontrar a casa de apostas certa e abrir uma conta, o primeiro passo é depositar um dinheiro e jogar. Na verdade, o primeiro passo é estudar. Para ter sucesso é necessário conhecer bem as equipes, a situação psicofísica dos jogadores, tendências em casa e fora, desclassificados, lesões e todas as informações que podem ser recolhidas.

O futebol, ao contrário de outros esportes, é mais imprevisível, mas isso não significa que uma estatística não seja conveniente. Só depois de ter uma boa quantidade de dados em mãos, podemos começar a avaliar os tipos de apostas propostas em um determinado jogo e procurar a mais adequada. Nesse ponto, antes de fazer a aposta, precisamos entender se as probabilidades oferecidas são boas ou não.

Apostas futebol: erros a não cometer

Neste parágrafo, explicamos o que é melhor evitar. Enfatizamos mais uma vez que fazer apostas malucas levará a uma perda certa de dinheiro no longo prazo. Claro, uma jogada maluca de vez em quando está bem, mas não faça disso algo permanente. A regra deve ser: estude. Abaixo, estão quatro dos erros mais comuns que os novatos em apostas cometem.

1. Mirar em partidas da copa como se fossem campeonatos

Apostar em partidas da copa pode ser muito arriscado se você não se preparar bem. Para torneios nacionais e internacionais menos importantes, como a Liga Europa, os grandes clubes muitas vezes não colocam os onze melhores, especialmente nos estágios iniciais.

Presumir que a equipe mais forte será a vencedora apenas com base no nome e no brasão é um erro muito comum entre os menos experientes. Saber qual a formação que entrará em campo, as condições dos jogadores, as motivações e os objetivos sazonais das equipes é mais necessário do que nunca. Escolha cuidadosamente as competições de futebol em que apostar.

2. Jogar muitas apostas múltiplas

Ao contrário de outros países com uma longa tradição no domínio das apostas esportivas, muitos continuam sob a influência do bilhete de bilhar do futebol. Por esta razão, existem tantas pessoas que jogam listas intermináveis ​​de jogos. Claro, o potencial de ganhar aumenta com o aumento dos jogos disputados, mas as chances de embolsar algum dinheiro diminuem exponencialmente com cada seleção que é adicionada. Pelo menos durante o primeiro período de jogo, recomendamos limitar as apostas múltiplas e inserir no máximo dois ou três eventos na mesma aposta. Isso também serve para se acostumar a estudar em profundidade as corridas em que apostar.

“Tempo é dinheiro” ou “quem tem tempo não espera o tempo” são expressões idiomáticas bem conhecidas e certamente válidas em muitas áreas da vida. Ao apostar no futebol, ocorre o contrário. Fazer uma aposta muito cedo é um erro sério. Se você for pego pela vontade de jogar uma partida que será disputada em alguns dias, o que você precisa fazer é anotar e descobrir mais sobre isso. É aconselhável fechar a aposta apenas alguns momentos antes do pontapé inicial, pois a lesão de um jogador, mesmo durante o aquecimento, pode comprometer o resultado da sua aposta!

4. Concentre-se no seu time favorito

Fãs torcendo em frente à TV é um sentimento positivo, sempre, desde de que isso não atrapalhe sua visão. É por isso que é um pensamento comum entre os especialistas em apostas. Apostar no seu time favorito não é uma boa escolha. Quando os campeões do time que você ama vão a campo, é difícil estar totalmente lúcido e objetivo. Poder acompanhar uma corrida sem ter que pensar no resultado da aposta e dedicar-se apenas a desfrutar da beleza e do espetáculo do jogo é um prazer que nunca deve ser abandonado. Afinal, são tantos os jogos em que apostar que não vale a pena jogar com as suas próprias cores.

Consistência e método são a estratégia vencedora

Neste guia de apostas em futebol dedicado aos menos experientes, o nosso intuito foi dar uma ajuda extra a quem pretende começar a apostar no futebol. Vimos que tanto na hora de escolher a casa de apostas ideal como na hora de fazer a primeira aposta, o estudo é fundamental. Seu dinheiro está em jogo e é aconselhável usá-lo com sabedoria. Aplicando-se de forma consistente e combinando o amor pela bola com método e estratégia. Com o passar do tempo, você perceberá como as apostas online são interessantes e estimulantes.