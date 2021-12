‘Ô louco meu’: Programa do Faustão abre cadastro para fãs participarem da estreia

O novo ‘Programa do Faustão’ estreia no próximo dia 17 de janeiro, na emissora Banda. E nesta quarta-feira (22), foi aberto o cadastro de agendamento para que fãs possam participar da plateia do programa. Ao todo, serão 400 pessoas; e para assistir de perto o apresentador, o público terá que cumprir um protocolo bem rígido contra a covid-19.

De acordo com o site ., a Band preparou um espaço exclusivo no estacionamento e fora dos estúdios. No local, é possível ver tudo o que acontece durante as gravações da nova atração, prevista para às 20h30. O objetivo da emissora é ter a audiência presente, em um lugar aberto para que não se tenha risco de contaminação.

“Quer participar da plateia do Faustão? Mande um e-mail e diga que quer participar que a produção entrará em contato”, diz a mensagem postada em algumas redes sociais.

O público pode se inscrever através do e-mail plateiafaustao@band.com.br e solicitar a data que deseja acompanhar o programa. Para entrar nas dependências do espaço, o convidado terá que ter tomado duas doses da vacina contra o coronavírus ou a dose única. Mesmo assim, será necessário fazer um teste PCR na hora por membros do ambulatório da rede. A máscara durante as gravações só não será necessária para Faustão e seus convidados que irão aparecer no ar – quando não estiverem gravando o programa, o uso será obrigatório. Até as bailarinas vão vestir o acessório.