O mercado de investimentos tem crescido muito no país, considerando dados relevantes e oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e também do Banco Central do Brasil (BCB).

O mercado de investimentos requer análises e planejamentos

Sendo assim, novos investidores surgem dentro da gama de opções oferecidas pelo mercado de investimentos. No entanto, é necessário que o novo investidor pessoa física consiga se direcionar assertivamente, considerando toda a necessidade inerente de precaução quando pensamos em fluxo financeiro e internet.

Cuidado com as fraudes e os golpes

Infelizmente, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, o mercado financeiro é amplamente utilizado para aplicação dos mais variados golpes. Por isso, esse é o primeiro ponto de atenção para novos investidores. Sendo assim, não faça investimentos através de plataformas desconhecidas; não aceite propostas das quais desconheça a origem; não clique em links que você receba de forma suspeita por qualquer canal etc.

Você Pode Gostar Também:

Verifique as informações em sites oficiais

Sugerimos que busque por sites oficiais, como citamos anteriormente, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), além de sites confiáveis, como sites de outras instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). O Nubank, por exemplo, possui um canal bastante amplo para informações diversas e simplificadas.

Além disso, o novo investidor deve conhecer todas as opções para que saiba qual é a melhor para a sua situação e para o seu perfil. Por isso, tenha cuidado para que não direcione todos os valores que você possui para um único investimento. Visto que é necessário entender a volatilidade do mercado e o impacto da taxa Selic em todos os seus investimentos.

Testes práticos

Por isso, é importante que você conheça as opções através de pequenos testes práticos. Por exemplo, o Tesouro Direto permite que você invista valores baixos, o que pode ser de grande valia para a sua primeira análise. Além disso, sempre comece por investimentos de renda fixa. Uma vez você saberá o valor que será resgatado; o que pode te proporcionar maior segurança.

Não corra da poupança!

Por fim, não é necessário que você corra da poupança! A poupança é uma opção de investimento, porém, muitas vezes menos rentável que outras. Entretanto, para que você retire todas as suas economias da poupança, é necessário que você entenda bastante sobre esse mercado e sobre a possibilidade de resgatar o seu investimento. Sendo assim, ainda que queira “sair da poupança”, estará fazendo algo que realmente decicidiu, baseado em todo esse processo.

Planeje suas finanças e considere as suas necessidades

Além disso, você pode continuar com a poupança para outras finalidades. Por isso, é muito importante que você faça um planejamento financeiro que considere as suas necessidades para que as suas decisões sejam oriundas de tais análises, de modo que você não seja enganado, considerando todas as possibilidades que existem na internet e dentro do mundo dos investimentos. Por isso, diversifique seus investimentos e analise a viabilidade de cada decisão, considerando as suas particularidades.