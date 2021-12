Com o toque do pagodão baiano, Nêssa estreia seu novo hit junto ao suingue com o groove carioca de Mc Tchelinho. A faixa chega a todas as plataformas de música e streaming nesta sexta-feira (03)

A cantora está preparando seu próximo lançamento para janeiro. A música “Sentada Malvada” traz uma mistura de Trap e Pagodão, lembrando o pop. Confira: