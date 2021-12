O número seis é o regente de 2022 e promete transformações nos relacionamentos

Por isso, um ano regido pelo número 6, ao mesmo tempo que celebra novos amores, também pressagia o fim de muitos relacionamentos. Portanto, não se assuste ao ver casais de longa data colocando um ponto final no enlace. Porém, se o seu relacionamento é construído em bases firmes e harmônicas, não se preocupe. Ele tende a se manter.

O 6 é um número que preza pela estabilidade após a grande energia de mudança do número 5, que regeu 2021. Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas precisaram se reinventar e descobriram novos talentos. Assim, a reconstrução é uma palavra-chave para a época que tende a não ser tão turbulenta como os dois anos anteriores. No entanto, vai exigir esforço para que os novos aprendizados obtidos dos momentos difíceis sejam colocados na prática.