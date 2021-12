O que é indicador do oscilador acelerador?

O questão chave em relação ao mercado Forex (que não é de fato um problema, mais um trabalho) é que existem muitos aspectos de complexidade que variam e que um negociador tem que aprender antes de fazer com que esse trabalho se torne efetivo. Todos as concepções que os novatos nesse ramo precisam saber antes de começar a negociação talvez seja a razão pela qual vários deles já começaram a jogar esse jogo. Uma das ideias mais elusivas é o indicador do Acelerador Oscilador FX, como o indicador do Acelerador Oscilador funciona, o que ele faz e a razão para você utilizá-lo. Talvez ele seja mais dúbio pois é um tema muito breve e ao mesmo tempo básico. É justamente por ser um assunto razoavelmente fácil, muito portais voltados para o ensino desse mercado, acabam por ignorá-lo.

Mas não é o nosso caso, já que estamos aqui para auxiliar as pessoas que estão começando, e em razão disto, iremos lhe oferecer uma explicação rica em detalhes a respeito desse indicador. Vamos discutir o que ele é de fato, como você pode fazer o seu uso, além de como é possível criar estratégias ao redor dele de uma maneira que lhe permitirá atingir o máximo de sucesso no decorrer de suas negociação. Também abordaremos sobre como este indicador pode ser comparado a tantos outros, como é o caso do indicador RSI e o indicador ADX. Ao fim deste artigo, você terá chegado a uma compreensão eficaz do seu conceito.

Indicador FX do oscilador acelerador

O nome completo desse indicador é o Indicador Técnico de Aceleração/Desaceleração ou AC como sua abreviação. Este indicador, assim como todos os outros tenta deduzir as alterações que ocorreram no mercado, além de informar sinais de venda ou de compra antes que as mudanças de preço realmente ocorram. O Indicador Técnico de Aceleração/Desaceleração talvez seja uma opção muito mais básica, se comparado a todos os outros indicadores que uma plataforma de negociação pode lhe disponibilizar, mas ainda sim é de muito utilidade que você aprenda a fazer uso dele, que é um dos mais antigos do mercado. Ele também é considerado um dos indicadores mais básicos e simples de ser usado, dentre os que você pode encontrar para essa indústria.

Compreender as forças que controlam ou direcionam o mercado e as alterações direcionais dessas forças lhe possibilitarão que você mude suas estratégias e trabalhe em função de uma negociação ainda melhor. O AC possibilitará que você observe a velocidade com que a força condutora atual está acelerando e desacelerando, apontando duas “linhas” e indicando “as alterações que ocorrem an direção das forças da indústria”. Isso permite que você produza uma estratégia de negociação do indicador do oscilador acelerador Forex, que pode ser utiliza da para aumentar os seus lucros. vamos a seguir aprender um pouco mais sobre este recurso e principalmente como podemos fazer sua utilização em nossas negociações dentro do mercado do Forex.

Como utilizar o indicador do oscilador acelerador

Para fazer a utilização do veloz indicador oscilador acelerador, você tem que compreender como ele funciona, e esse exercício é algo muito simples de ser feito. Você não tem que rastrear nenhuma linha ou realizar cálculos muito complexos. O que você tem que fazer é seguir as cores que são informadas a você no gráfico. Os dois são verde e vermelho e são uma representação do oscilador de desaceleração de aceleração e das informações que fornecem. Você observar que, quando a cor do gráfico está vermelha, isso quer dizer que as forças do mercado em um ativo específico ou em uma moeda estão desacelerando e não é aconselhável a comprar desse estoque em particular.

Quando a cor do gráfico (ou coluna, caso essa seja a forma que você prefira chamá-lo) é verde, não é aconselhável que você realize a compra. Durante o período em que as duas regras aleatórias ou facultativas, novamente, a desaceleração e a aceleração das forças da indústria são o que tem que ser checado. Caso as forças do mercado se tornem desaceleradas, isso quer dizer que o ativo vai começar a apresentar uma queda em seu preço logo logo. Isso também significa que a compra do ativo irá gerra como consequência uma perda, pois os valores em breve apresentarão uma queda significativa. O contrário também é válido para a coluna que se encontra na cor verde.

Vamos então nos aprofundar um pouco mais em relação a base das regras do indicador do oscilador aceleração para procurar compreender no que ele é baseado, e para isto, existe algo que você precisa conhecer. O indicador é medido contra a linha zero, ou seja, a linha que marca o ponto zero. Caso o indicador acelerador esteja acima dessa linha, as colunas aparecerão na cor verdes, porque isso significa que as forças do mercado estão sendo positivas naquele momento em específico. Quando o indicador apresenta uma queda abaixo da linha zero, isso quer dizer que as forças de mercado estão desacelerando, fazendo com que a coluna se torne vermelha e simbolizando que você deve esperar por uma queda nos valores do ativo.

A ideia é realmente muito simples e útil ao mesmo tempo. Mas você não deve fazer o uso do indicador acelerador como uma ferramenta para lhe apontar quando comprar ou vender. Na verdade, faça o uso desse indicador para lhe apontar quando não compra e vender. caso você queira ter acesso a sinais de compra e venda do seu indicador, procure fazer o uso do mesmo em ligação com vários outras opções de indicadores. Possuir várias fontes de informação é uma atitude realmente muito proveitosa, e melhor do que considerar somente uma fonte, quando você pretende administrar a situação em que o mercado se encontra. O fato do negociante priorizar não fazer o uso desse indicador como um sinal de compra e venda faz com que as chances de manuseio com exatidão em relação ao mesmo se ampliem. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre como utilizar o indicador do oscilador acelerador, vamos para o próximo passo, aprender a fazer o seu calculo através da formula mais simples.

Como calcular o indicador do oscilador acelerador

O cálculo de fundo do oscilador acelerador é também realmente muito simples. Mesmo que você talvez não seja necessariamente um excelente matemático ou até mesmo não tenha nenhum tipo de interesse real em saber como ele é realizado, ainda sim iremos fornecer alguns detalhes a respeito desse calculo, já que pode ser útil em seu processo rumo a uma compreensão melhor a cerca dos conceitos. O primeiro passo é definir o seu valor médio, que é uma divisão por dois simples da soma dos valores mais altos e mais baixos do ativo.

Em seguida vem o cálculo do incrível Oscillator, que é uma subtração da média móvel simples pela média do preço 34 do preço médio móvel e a médio simples 5. E por por fim, para calcular o oscilador de aceleração, temos a média móvel simples AO 5 da própria AO. O resultado é o valor do oscilador acelerador que determina a alteração que acontecerá na cor e possibilita que você tome a decisão mais adequada em relação às forças que dominam o mercado no presente período.

A origem do indicador do oscilador acelerador

Agora que você já compreende e possui uma noção básica de como fazer a utilização o indicador do oscilador acelerador, é importante saber também de onde ele veio, ou seja, a sua origem. O criador deste indicador, assim como de vários outros indicadores importantes para a area financeira, é Bill Williams. Bill Williams praticamente uma espécie de lenda no meio dos negociantes e está entre os negociantes de Forex mais bem sucedidos de todo o mundo.

Ele nasceu na década de 1930, e dedicou muitos anos de sua vida atuando na indústria do comércio e desenvolvendo teorias para tentar criar um contexto para os mercados e as forças que serve de impulso para os mesmos. Ele trabalhou por exemplo com a tão famosa teoria do caos, além da análise técnica e também criou uma série de indicadores com o objetivo de procurar prever as ações que irão ocorrer dentro do mercado. Ele é o homem responsável por desenvolver o indicador AC, e essa sem dúvida é uma razão que reafirmar a credibilidade deste indicador.

Segundo o seu próprio criador, o indicador acelerador é o mais previsível possível em relação as forças do mercado e das ações que os negociantes poderão executar. Usá-lo fornecerá ao negociante inteligente uma vantagem acima dos outros negociantes que não pode ser de nenhuma maneira ignorada. Bill Williams é um profissional renomado e muito respeitado no setor em que atuou, com anos a fio de experiência em negociação de ações, commodities e mercado do Forex. Suas opiniões são muito consideradas entre todos os negociantes e, caso você pretenda ser um, você levar em consideração buscar aprender mais sobre o perfil dele.

Já mencionamos isso muitas vezes, mas estudar é uma das principais tarefas e ser realizada, caso você procure se tornar um negociante do mercado de Forex bem sucedido. Mesmo que aprender sobre o indicador CA possa parecer já o suficiente, pode ser considerado uma boa ideia também observar mais profundamente os gráficos de Bill Williams, do oscilador do acelerador, e em suas teorias como uma forma de aprender mais sobre todos os mercados. As teorias sobre as forças motrizes por trás desses mercados por exemplo e outros detalhes podem se tornar muito interessantes para um negociante em potencial.

Estabelecer uma compreensão teórica e gerar contextos para o que você está fazendo através de uma compreensão geral do mercado pode ser uma vantagem considerável em relação aos outros negociantes. Agora que nós já falamos um pouco sobre o perfil de Bill Williams, a sua importância para a parte técnica do mercado financeiro, e fizemos uma análise sobre o indicador Ac Forex, vamos abordar a seguir, como ativar o indicador dentro da plataforma online Metatrader 4.

Como tornar o indicador AC ativo no Metatrader 4

Logo após ter acesso a tantas informações sobre o indicador do oscilador acelerador, é possível que você queira descobrir uma forma real de aplicá-lo no seu trabalho. A única forma de fazer isso é habilitar o indicador AC em sua conta MetaTrader 4 ou 5, com uma corretora que oferece essas plataformas de negociação, assim como a FxPro empresa. Se você tem um tipo diferenciado de plataforma de Forex, é possível que seja preciso ativá-lo de uma outra forma, mas normalmente ele tende a estar disponível para os negociantes através da própria plataforma.

O MetaTrader4 realiza uma categorização dos indicadores diferente através de quatro categorias. A categoria que você está buscando é a Bill Williams. So o fato de possuir uma categoria totalmente dedicada a ele já é uma espécie de prova de que talvez realmente seja uma ótima ideia seguir pelo menos um desses indicadores e buscar mais informações na categoria de Bill Williams. O que você está buscando nesta categoria é o Indicador Acelerador. Depois de realizar a sua seleção você terá uma janela pop-up permitindo que você determine as cores para as colunas do indicador. Selecione OK e dê continuidade, agora você já possui acesso ao indicador acelerador. Observe atentamente a ferramenta, pois este recursos lhe apontará sinais de previsões em relação a qual será o próximo passo mais adequado que você deve dá.

Até o presente momento, essas são as informações para importantes e úteis que você precisa saber em relação ao indicador AC. Espero que as informações fornecidas acima através deste artigo possam lhe fornecer o conhecimento necessário para que tenhas interesse em operar utilizando esse ótimo indicador. Pois ele um dos indicadores mais relevantes e versáteis que os negociantes tem acesso em seu trabalho dentro do mercado do Forex. O fato de que os negociantes e investidores costumam fazer o seu uso para as versões de cripto, estoque e commodity podem ser um sinal de que ele é uma ótima opção para você também.

Esperamos que você tenha conseguido compreender todas as informações que procuramos passar através deste presente texto, seja no tocante a importância dessa ferramenta tão útil, amaneira como realizar seu calculo ou como ativar o indicador oscilador acelerador no MT4. Nós desejamos uma boa sorte em suas negociações aprendizagem!