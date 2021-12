Aprenda o que fazer com funcionários improdutivos e saiba mais sobre como lidar com esse tipo de situação.

Até porque a gente sabe que não é tão simples lidar com isso… Ficamos desconfortáveis e até mesmo com receio de parecermos muito “rígidos”. Porém, se o funcionário está provocando uma baixa produtividade na empresa, é preciso agir.

Para isso você precisará de empatia, escuta ativa e bons feedbacks. Mas, além disso, outras medidas podem ser colocadas em prática. E é sobre elas que discutimos neste conteúdo. Continue lendo!

O que fazer com funcionários improdutivos?

Antes de pensar em demitir, lembre-se que há boas ações para se fazer com funcionários improdutivos. Veja algumas delas:



1- Mostre o seu exemplo

Não adianta, não existe segredo: se você demonstra ser desorganizado, pouco focado e improdutivo, como quer que o seu liderado aja de modo diferente? Pois é! Por isso, seja focado e demonstre estar alinhado com o seu trabalho.

2- Atente-se às causas da improdutividade – às vezes é falta de comunicação assertiva

Às vezes, há falhas na comunicação que estão atrapalhando a produtividade do seu colaborador. Será que você realmente solicitou o trabalho de forma clara? Apontou os passos que devem ser seguidos de forma consistente? Pense sobre isso.

3- Ofereça feedback que seja de qualidade

Esteja sempre oferecendo bons feedbacks. Por meio deles você pode apontar o que está dentro do esperado e o que pode ser melhorado. Mas lembre-se de não ficar apenas apresentando as “coisas ruins”, hein? Mas sim, seja sincero e dê elogios quando forem pertinentes – eles também são importantes.

4- Monte metas e objetivos em conjunto

As metas e os objetivos dos trabalhos podem ser montadas em conjunto. Isso fará com que o time se sinta muito mais importante, além de que alinhará as expectativas de todo mundo.

Afinal, você já parou para pensar que os seus funcionários improdutivos são, na verdade, funcionários sem objetivos e metas claras? Pois é… Verifique se não se trata desse tipo de situação antes de simplesmente apontar o dedo para quem não está desempenhando um bom papel.

Caso detecte uma falta de clareza nos objetivos, que tal convidar o time para participar de uma roda de conversa na qual essas metas serão estabelecidas em conjunto? Vale o teste, hein? 😉

5- Faça com que seus colaboradores se sintam parte do negócio – dê a eles responsabilidades

Os seus colaboradores têm se sentido parte do negócio, ou são vistos apenas como seres substituíveis? Pense sobre isso. Assim, ao cogitar ações para fazer com funcionários improdutivos, foque em torná-los parte da sua empresa. Mas como? Dando a eles responsabilidades.

Ninguém gosta de se sentir alguém em “escanteio” dentro da corporação. Se você der responsabilidades e mostrar que a pessoa é importante e faz parte de um todo maior, ela se sentirá melhor e muito mais motivada. E essa motivação poderá impactar, obviamente, na produtividade dos seus colaboradores. Faça o teste e veja como isso realmente funciona!

Depois nos conte, nos comentários, como tem sido a sua experiência com a sua equipe. Esperamos ter ajudado você.