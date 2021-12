Entender o que leva a desmotivação no ambiente de trabalho é um passo que todos os gestores deveriam colocar em prática.

Isso porque é através dessa análise que se torna possível criar um espaço corporativo mais saudável, leve e de qualidade.

Pensando nisso, fizemos este guia com algumas considerações para você ver e assim analisar a motivação do seu time. Vamos lá!

O que leva a desmotivação no ambiente de trabalho?

São diversos os cenários e situações que podem levar à desmotivação no ambiente de trabalho. Abaixo citamos 5 possibilidades que tendem a ser mais recorrentes no discurso das pessoas insatisfeitas. Veja:



1- Problemas interpessoais

Ter conflito com o chefe ou com um colega de trabalho pode ser algo que pesa – e muito – no bem-estar de um colaborador. Afinal, como é possível se sentir bem em um espaço no qual há uma “intriga” com outra pessoa? Pois é.

O clima pode ficar bem desagradável e o funcionário pode passar a se sentir “sem vontade” de ir trabalhar.

2- Carga de trabalho exagerada

Ter muito trabalho para executar e uma ausência de tempo hábil para isso pode desencadear a desmotivação no ambiente de trabalho. Pois, convenhamos, se você souber que não conseguirá concluir algo, de nenhuma forma, como poderá se sentir bem em começá-la ou motivado para fazê-la? Pois é…

Fique atento à carga de trabalho dos seus colaboradores: não deixe chegar no patamar de sobrecarga.

3- Funções não alinhadas com o perfil do colaborador

Se um colaborador tímido deve apresentar a sua empresa em todas as reuniões, ele poderá se sentir “encabulado” e pouco motivado para o trabalho. Do mesmo modo, uma pessoa extrovertida e comunicativa poderá se sentir desmotivada se trabalhar completamente sozinha, presa em uma sala fechada e diante de milhares de planilhas.

Sendo assim, saiba que o desalinhamento da função com o perfil do colaborador leva a desmotivação no ambiente de trabalho. Por isso, conheça quem trabalha com você e ofereça funções coerentes.

4- Falta de visão de futuro

A sua empresa oferece algum crescimento ou futuro para os seus colaboradores? Ou é algo que simplesmente não é oferecido para o seu time? Analise isso.

A falta de perspectiva com relação ao futuro leva a desmotivação no ambiente de trabalho. Afinal, se for para trabalhar da mesma forma, o resto da vida, sem crescer nenhum pouco com o passar do tempo, como poderemos nos sentir motivados e felizes? Pense sobre isso!

5- Ausência de reconhecimento

Outro fator que leva a desmotivação no ambiente de trabalho é a falta de reconhecimento. Você tem demonstrado o valor dos seus colaboradores, ou simplesmente aceita o trabalho deles e nunca agradece ou reconhece o que eles fazem de melhor?

Lembre-se de que as pessoas gostam de se sentir importantes. Você precisa, assim, oferecer isso aos seus colaboradores. Mostre que eles realmente fazem parte da sua empresa e dê mais qualidade de vida dessa forma.

Mas, é claro que você não precisa ficar elogiando de forma exagerada e sem estar alinhado à realidade. Mas sim, use bons feedbacks positivos para apontar o valor do colaborador e fazê-lo se sentir importante.