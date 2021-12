Você já parou para pensar sobre o que se deve evitar no comportamento no local de trabalho? Já analisou quais dos seus comportamentos, ou comportamentos de outros colaboradores, podem ser mal-vistos e você sequer tinha se dado conta? Pois é! Se ainda não pensou sobre isso, talvez este seja um bom momento.

Afinal, é por meio de muitos de nossos comportamentos que a nossa imagem profissional pode ser criada. E, pasme, essa imagem pode ser bem negativa por conta de pequenos comportamentos, como atrasos constantes.

Sendo assim, convidamos você para acompanhar esse texto e, assim, encontrar medidas que podem lhe ajudar a comportar-se de modo mais profissional. Vamos lá?

O que se deve evitar no comportamento no local de trabalho?

São diversas posturas que devemos evitar no comportamento no local de trabalho. Algumas são mais simples, mas mesmo assim impactam na qualidade da nossa imagem profissional. Veja algumas delas:



1- Atrasos recorrentes e sem justificativa plausível

É claro que imprevistos acontecem. Mas isso não é passe livre para que um colaborador possa, simplesmente, se atrasar todos os dias ou de forma recorrente. Portanto, fique atento ao seu horário de trabalho: mesmo que sejam 5 ou 10 minutinhos por dia, isso pode ser mal-visto pelas outras pessoas.

2- Não focar nas reuniões

Você é do tipo de pessoa que parece que está “viajando” durante uma reunião? Então cuidado! Esse tipo de comportamento também pode ser bem negativo. Procure trazer a sua atenção plena para as reuniões, e escute ativamente o que os seus colegas estão falando.

3- Faltar por motivos incoerentes

Faltar também pode ser um dos pontos que devemos evitar no comportamento no local de trabalho. Claro que há situações coerentes, como problemas de saúde ou outras questões pessoais inadiáveis. Mas, faltar de modo recorrente e, pior, inventar desculpas infundadas para isso pode ser bastante negativo.

4- Mentir sobre algum erro

Se você cometeu algum erro, admita-o! Ficar mentindo sobre ele pode ser extremamente negativo. Afinal, é bem provável que as outras pessoas percebam que se trata de uma mentira.

5- Interromper as outras pessoas

Quando algum colega de trabalho está falando, você tem o costume de interrompê-lo? Se sim, pare com isso imediatamente! Além de desagradável, é sinal de falta de educação.

6- Trazer à tona problemas pessoais em momentos inoportunos

Claro que criamos amizades com nossos colegas de trabalho e, em alguns momentos, podemos nos abrir com eles. Porém, é importante evitar no comportamento no local de trabalho aquela mania de sempre falar de problemas pessoais. Não sobrecarregue o outro!

7- Demonstrar desorganização

Ser uma pessoa desorganizada de maneira assumida não é o mesmo que poder ser extremamente desorganizado. Se você não consegue se organizar, comece a trabalhar isso em você. Ninguém merece viver as consequências da sua desorganização.

8- Ser uma pessoa muito barulhenta e espaçosa

Cuidado com os barulhos que você faz e o espaço que você ocupa. Fique atento para saber se você não está atrapalhando a concentração de outra pessoa ou bagunçando o ambiente alheio.

Atentar-se a esses comportamentos é fundamental para agir de uma maneira mais coerente no trabalho.