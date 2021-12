Você sabia que observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir? Isso porque a observação pode proporcionar uma série de efeitos em nossa maneira de agir e pensar. Quer saber quais efeitos são esses? Então acompanhe esta nossa reflexão até o fim!

Entenda como observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir

Observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir a partir do momento em que podemos aprender muito dessa forma. Afinal, observando nós podemos absorver muito conhecimento e informações sobre os mais diversos fatores.

Além disso, outros pontos podem nos esclarecer por que observar o comportamento das pessoas é incrível. Veja:

1. Você adequa a sua comunicação ao seu interlocutor

Se você é uma pessoa que busca ter uma comunicação mais assertiva, sabe da importância de saber quem é o seu interlocutor, certo? Por isso, observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir na sua comunicação!

Você aprende a abordar as pessoas de um modo mais assertivo, “chegando nelas” de uma maneira mais natural e que, automaticamente, as faça ser mais receptivas.

2. Melhora a nossa capacidade de empatia

Observar as atitudes alheias pode nos ajudar a desenvolver a empatia no trabalho e na vida. Isso porque podemos compreender um pouco mais sobre as emoções, ações e atitudes das outras pessoas.

Assim, construímos um repertório de conhecimento sobre quem elas são, o que desejam, o que temem… E na hora de conversar com essas pessoas, temos uma visão muito mais clara de quem elas são e de como se portam na vida.

3. Nos ensina sobre as experiências alheias

As experiências alheias, assim como os erros, podem nos ensinar muitas coisas. Isto é, não precisamos errar com as nossas próprias pernas para aprendermos diversas coisas nesta vida. Mas sim, podemos absorver conhecimentos das experiências que as outras pessoas vivem.

Como consequência, vamos criando um olhar muito mais crítico e interessante sobre as mais diversas áreas da vida. E, desse modo, passamos a ter ações mais assertivas com relação à nossa própria vida.

Mas, claro, que isso não quer dizer que nunca mais vamos errar e que devemos aprender apenas com o erro alheio. Não é isso. Estamos apenas dizendo que observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir porque, simplesmente, faz com que você aprenda coisas novas e interessantes.

4. Melhora a nossa capacidade de escutar ativamente

A escuta ativa é uma peça-chave para a construção de boas relações interpessoais. Isso porque, quando não ouvimos de verdade, criamos conflitos entre nós e os outros, que poderiam ser evitados apenas ouvindo verdadeiramente.

Por isso, observar o comportamento das pessoas pode te ajudar a evoluir porque você começa a escutar as pessoas de uma forma mais profunda. E essa profundidade pode:

Fazer com que você conheça melhor o outro.

Aprenda com o que o outro tem a lhe dizer.

Construa relações muito mais saudáveis e longas.

Entre outros resultados.

Comece a observar mais. Escute mais. E veja como isso pode mudar a sua vida!