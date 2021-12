A rede de clínicas odontológicas, Odonto Company, está com 728 vagas abertas com salários que variam de R$1,4 mil a R$15 mil. Há oportunidades para diversas cidades do país.

As vagas são para os cargos de dentista, recepcionista, técnico e auxiliar de saúde bucal. Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Para participar, os interessados devem cadastrar o currículo na seção “Trabalhe Conosco” no site. As inscrições estão abertas até o dia 31 de dezembro.