OdontoCompany tem mais de 700 empregos pelo país

A OdontoCompany, maior rede de clínicas do segmento odontológico no Brasil, está disponibilizando mais de 700 empregos no país. Os cargos estão disponíveis para diversas unidades da rede. Confira os cargos e como se candidatar, abaixo!

OdontoCompany está recrutando novos talentos

A OdontoCompany, fundada no ano de 1990, trata-se de uma rede de clínicas odontológicas que oferece tratamentos completos e especializados em todas as áreas da saúde bucal.

Atualmente, a companhia conta com mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil, todas oferecendo segurança e conforto a todos os seus clientes, além da mais alta tecnologia em todas as etapas do tratamento.

São diversos os tratamentos oferecidos pela empresa, dentre eles a Implantologia, Próteses Dentárias, Dentística, Periodontia, Ortodontia, Clínico Geral e Odontopediatria.

Estão sendo contratados mais de 700 novos profissionais em diversas áreas de atuação. Veja os cargos disponíveis:

Dentista;

Cirurgião Dentista;

Recepcionista;

Auxiliar de Saúde Bucal;

Técnico de Saúde Bucal.

As oportunidades abrangem diversos currículos profissionais, podendo participar do processo seletivo candidatos que possuem desde escolaridade média ao superior completo.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da equipe OdontoCompany? Para participar do processo seletivo e ter a chance de ocupar algum dos cargos oferecidos pela empresa, os candidatos interessados deverão encaminhar seu currículo atualizado e preencher todos os campos obrigatórios para finalizar a candidatura através do site de inscrições.

A empresa oferece além da remuneração, alguns benefícios aos selecionados, como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, plano de saúde, entre diversos outros.

