Oito casais, ou quase isso, que deram o que falar no Big Brother Brasil

Sozinho no Big Brother Brasil com os mesmos desconhecidos por meses, sem notícias da família, dos amigos, e com festas rolando ao menos duas vezes na semana. Alguma dúvida de que a carência ia bater? Apesar de todas as regras, se apaixonar está mais do que permitido na casa mais vigiada do Brasil.

Prova disso é que não há uma edição sem beijo na boca, cenas calientes e muita polêmica. Seja pelo excesso de fofura, aleatoriedade ou até mesmo infidelidade, certos casais a gente não esquece. E não é que alguns deles até deram em casamento? O iBahia preparou para você uma lista de casais que marcaram a história do reality. Confira!

1. Diego Alemão, Fani e Íris, BBB 7



Foto: reprodução



Quando a carência bate, por que não se envolver com duas ao mesmo tempo? Brincadeiras à parte, Diego Alemão, do BBB 7 diz ter se encantado por Íris, que resistia aos chamegos do brother, que por sua vez, acabou trocando beijos calientes com Fani. Os três acabaram vivendo um trisal amoroso no reality, que rendeu cenas quentes, mas também muitas intrigas. O grande campeão da edição e Íris seguiram o relacionamento após o fim do programa, mas terminaram poucos meses depois.



2. Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, BBB 13





Foto: reprodução





Andressa Ganancin estava de aliança no dedo quando entrou no BBB 13. No entanto, como em muita comédia romântica que a gente conhece, a mocinha viu a vida girar ao encontrar o príncipe encantado que, para ela, se chamava Nasser Rodrigues. Dentro da casa, os dois compartilharam momentos quentes, brigas e conseguiram chegar até a final juntos. Fora da casa, o romance vingou e os dois seguem juntos.

3. Vanessa Mesquita e Clara Aguilar, BBB 14



Foto: reprodução



O amor de Vanessa Mesquita e Clara Aguilar conquistou o coração do público no BBB 14 e marcou a história do reality como um dos primeiros casais homossexuais. Com o fim do reality, as duas não deram continuidade ao romance, mas ainda seguem amigas.

4. Sabrina Sato e Dhomini Ferreira, BBB 3

Foto: reprodução



O romance de Sabrina Sato e Dhomini começou com “o pé esquerdo”. É que o rapaz tinha uma namorada aqui fora. Após os brothers ficarem pela primeira vez, a companheira dele foi a diversos programas televisivos e o chamou de traidor. Ao saírem do reality, os pombinhos até tentaram engatar um romance, mas acabou não dando certo.

5 . Jéssica e Lucas, BBB 18

Foto: reprodução



Os tempos mudaram e traições passaram a não ser mais aceitas pelo exigente público do Big Brother Brasil. O grande galã do BBB 18, Lucas chegou na casa mais vigiada do Brasil afirmando que era apaixonado pela noiva, Ana Lúcia. No entanto, o personal trainer acabou se encantando por Jéssica e recebeu o apelido de infiel. O envolvimento pegou mal para o brother e a noiva anunciou o fim do relacionamento quando ele ainda estava na casa. Mas, os dois reataram pouco tempo depois e se casaram em 2019.



6. Rodrigão e Adriana, do BBB 11



Foto: reprodução



Parafraseando uma música de Marília Mendonça, Adriana Sant’Anna chegou na voadora algumas semanas após o BBB 11 começar, e o coração de Rodrigão num golpe foi pra lona. Os dois ficaram pela primeira vez em uma festa e depois disso foi “só amor”. O romance deu super certo até mesmo fora da casa. Os dois trocaram alianças em 2015, na República Dominicana, e tiverem dois filhos.

7. Emilly e Marcos, BBB 17

Foto: reprodução



O romance de Emilly e Marcos marcou história no BBB. Só que isso não se deu por conta do excesso de carinho e amor dos dois, mas sim pelas constantes brigas, que levantarem discussões fora do reality sobre relacionamento abusivo e diferentes formas de violência contra a mulher. Em uma das brigas, o médico colocou a mão no rosto da jovem e segurou o braço dela, que afirmou estar sendo machucada. A situação resultou na expulsão do brother e um inquérito foi instaurado pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher. Em 2020, Emilly alegou que iria processar Marcos.



8 . Vanessa e Serginho, BBB 1

Foto: reprodução



Para encerrar esta lista, não poderia faltar o primeiro casal da história do reality. Entre um carinho e outro, Vanessa e Serginho mantinham uma relação discreta dentro da casa, que durou até a eliminação de Serginho, já na reta final.