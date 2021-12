‘Olá, bom dia’: Ensaio do Papazoni conta com show de Nego Jhá nesta quinta-feira (23)

A Quinta Sem Sentimento, ensaio de verão da banda Papazoni, abala as quinta-feiras de Salvador ao apresentar os seus hits e receber convidados conhecidos nacionalmente! O grupo anfitrião do projeto recebe no palco do HYPE Bar, nesta quinta-feira (23), show da banda Nêgo Jhá – formada por Guilherme Santana e Gabriel Almeida. Sucessos como “Bom Dia”, “Abaixa o Shortinho (Reloginho)” e “Cabaré” estarão no repertório da banda baiana.

O evento, que começa às 20h, contará com a participação de 7Kássio e set do DJ LA, com ritmo marcado pelo Pagodão Baiano e uma pitada de funk nas suas músicas.

SERVIÇO

QUINTA SEM SENTIMENTO

ATRAÇÕES: PAPAZONI e NÊGO JHÁ

PARTICIPAÇÃO: 7Kssio

DATA: QUINTA, 23/12, às 20h

LOCAL: HYPE BAR

ENDEREÇO: Octávio Mangabeira – Pituba, Salvador – BA, Jardim do Namorados

VALOR: R$ 50,00 (virada de lote a qualquer momento)

VENDAS: Instagram do @hypebar.salvador