OLX abre 190 vagas de empregos pelo país; veja funções

A OLX, a maior plataforma online de compra e venda no Brasil, está contratando novos colaboradores. São 190 vagas para o cargo de Jovem Aprendiz, todas para o trabalho remoto, ou seja, candidatos de qualquer localização do país poderão participar. Confira os requisitos necessários para se inscrever!

OLX está disponibilizando novas vagas de Jovem Aprendiz

A OLX é a maior plataforma de vendas e compras do país. Atualmente, o site está presente em mais de quarenta países, além de possuir trinta escritórios em diferentes cidades.

No Brasil, a plataforma chegou no ano de 2010, quando firmou parceria com seu principal concorrente na época, o site Bom Negócio.

A plataforma trabalha em diferentes segmentos e é popular exatamente pela diversificação que proporciona aos usuários, sendo possível anunciar desde meias de lã à mansões.

A empresa está disponibilizando 190 vagas para o cargo de Jovem Aprendiz, em várias as áreas de atuação. Dentre elas estão:

Comercial;

Marketing;

Estratégia;

RH;

Finanças;

Operações;

Produto;

Engenharia.

Os cargos são para atuação remota e candidatos de todas as localidades do Brasil poderão se inscrever.

Em relação aos requisitos para se inscrever, é necessário possuir idade entre 14 e 24 anos, estar matriculado ou já ter concluído o ensino médio, além de atender às exigências do Programa Jovem Aprendiz.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do time OLX? Aos jovens que atendem aos requisitos e queiram conferir a listagem completa das vagas, além de todos os requisitos exigidos pela empresa, poderão acessar o site de participação e realizar a inscrição.

