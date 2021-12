Omie abre NOVOS empregos pelo país; confira cargos

A Omie começa a última semana de 2021 com várias oportunidades de emprego. A empresa vem se destacando no mercado e oportuniza a carteira assinada àqueles que buscam reintegração no mercado de trabalho. Veja todas as possibilidades ofertadas neste momento e como se candidatar a uma delas.

Omie tem vagas de emprego pelo país

A empresa está proporcionando várias chances de contratação com benefícios diversos. Os novos funcionários terão direito a programa de remuneração variável e home office em grande parte das vagas ofertadas. Veja os cargos anunciados pela Omie neste início de semana.

Gerente Trade Mkt Jr;

Analista de Integração Contábil;

Executivo(a) de Vendas;

Analista de Employer Branding;

Analista de RH (Compensation And Benefits);

Gerente Comercial;

Engenheiro de Dados Aws;

Estágio em Business Intelligence (BI);

Analista de Operações | Business Intelligence (Sales Ops);

Especialista de Produto;

Sdr (Sales Development Representative);

Executivo(a) de Contas;

Estágio em Contabilidade (Tributário);

Analista de Operações | Business Intelligence (Marketing/Inbound);

Sdr (Sales Development Representative);

Analista Trade Marketing;

Analista de Suporte Técnico;

Engenheiro de Dados Aws;

Executivo de Vendas.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na Omie, os interessados podem acessar a página de inscrição e selecionar o cargo desejado. Em seguida, basta completar as lacunas da página com as informações solicitadas. Mantenha o currículo atualizado.

