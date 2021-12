O Open Banking, é o sistema financeiro aberto, sendo uma inovação do Banco Central do Brasil (BCB), que promete otimizar fluxos para clientes e instituições financeiras.

Open Banking: a otimização dos fluxos financeiros por meio do compartilhamento de dados

Conforme definição do Banco do Brasil (BB), o Open Banking é uma solução que permitirá o compartilhamento de dados sobre produtos e informações financeiras.

Assim sendo, esse compartilhamento será feito a partir da integração de plataformas (APIs) e infraestruturas tecnológicas das instituições participantes e de outras empresas de serviços financeiros autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Dados compartilhados para finalidade específica

Você Pode Gostar Também:

O Banco do Brasil (BB), de forma sucinta, informa que o Open Banking tem como foco o fato do cliente ser dono de seus próprios dados e assim, decidir com quem compartilhá-los por período e finalidade específica.

Implementação faseada e objetiva

Portanto, o Open Banking é uma mudança profunda no sistema financeiro. Por isso, sua implementação foi dividida em etapas, para que as instituições pudessem se adaptar no tempo certo, define o Banco do Brasil (BB). De acordo com o faseamento do sistema, você já pode autorizar o compartilhamento das suas informações de cadastro, conta corrente, cartão e operações de crédito.

Validade da autorização

Conforme as regras definidas pelo Banco Central do Brasil (BCB), o compartilhamento é válido de seis meses a um ano. Sendo assim, se o cliente quiser continuar compartilhando dados depois do período, é necessário que disponibilize uma nova autorização, entretanto, o compartilhamento de dados pode ser revogado a qualquer momento.

De acordo com informações oficiais, para autorizar o compartilhamento de seus dados basta realizar o processo junto a instituição financeira de seu interesse.

Não é necessário pagar taxas adicionais

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que não é necessário pagar taxas adicionais. Além disso, a instituição ressalta que é o cliente quem escolhe as informações a compartilhar, de acordo com a finalidade de uso dos dados.

A segurança dos dados é uma preocupação da instituição desde o escopo do projeto

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que a segurança dos dados é uma preocupação da instituição desde o escopo do projeto, tal como ocorre com o Pix.

Certamente o Open Banking será uma ferramenta relevante para direcionar a análise de crédito e otimizar o fluxo da economia nacional, melhorando o fluxo de oferta e demanda dentro do setor de serviços bancários e financeiros.